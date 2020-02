Amerykańscy senatorowie na Ukrainie. "Przyszłość Ukrainy jest ważna dla Stanów Zjednoczonych"

Składający wizytę w Kijowie senatorowie: republikanie Ron Johnson i John Barrasso oraz demokrata Chris Murphy wchodzą w skład podkomisji do spraw Europy i współpracy regionalnej w komisji spraw zagranicznych Senatu USA. To pierwsza wizyta członków amerykańskiego Kongresu od początku procesu w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa .

We wspólnym oświadczeniu wydanym przed przyjazdem do ukraińskiej stolicy senatorowie mówili, że "przyszłość Ukrainy jest ważna dla Stanów Zjednoczonych". - Musimy upewnić się, że Ukraina wie, iż uznajemy ją za strategicznego sojusznika – podkreślili.

Na konferencji prasowej senatorowie przekazali, że w trakcie rozmów zwrócili się do Zełenskiego z pytaniem o to, jakiej konkretnej pomocy potrzebuje Ukraina od USA w kwestii dostaw uzbrojenia - pisze portal RBK Ukraina.

"Strony zgodziły się co do konieczności aktywizacji prac na poziomie trójstronnej grupy kontaktowej w Mińsku do spraw uregulowania konfliktu w Donbasie, by zrealizować osiągnięte porozumienia" – dodano.