Rosja zgromadziła 50 tysięcy żołnierzy. "NYT": szykują wielką kontrofensywę

Rosja skoncentrowała w obwodzie kurskim 50 tysięcy żołnierzy, którzy są dodatkowo wspierani przez oddziały północnokoreańskie. Przygotowują się do rozpoczęcia wielkiej kontrofensywy, mającej na celu odbicie rosyjskich terenów zajętych przez Ukraińców - pisze amerykański dziennik "The New York Times".

Według oceny amerykańskiego wywiadu, ​​Rosja dokonuje znacznego gromadzenia sił bez wycofywania żołnierzy ze wschodniej Ukrainy, która jest jej priorytetem. Umożliwia to armii rosyjskiej prowadzenie ofensywy na wielu frontach jednocześnie.

W obwodzie kurskim - pisze "The New York Times" - Rosja skoncentrowała 50 tysięcy żołnierzy. Ukraina spodziewa się, że w nadchodzących dniach dojdzie do wielkiej kontrofensywy połączonych sił rosyjskich i północnokoreańskich - pisze w niedzielnej publikacji "The New York Times", powołując się na źródła.

Oczekiwanie na ofensywę

Wojska rosyjskie odbiły część terytorium obwodu kurskiego, zajętego w tym roku przez Ukraińców. Atakowały pozycje sił ukraińskich z użyciem rakiet i artylerii, ale nie rozpoczęły tam jeszcze większej ofensywy - twierdzą urzędnicy amerykańscy - podaje "The New York Times", podkreślając, że ukraińscy urzędnicy spodziewają się natarcia wojsk rosyjskich i północnokoreańskich w nadchodzących dniach.

Koreańczycy z Północy ćwiczą obecnie z żołnierzami rosyjskimi w najbardziej wysuniętej na zachód części obwodu kurskiego - pisze "The New York Times".

Wcześniej władze w Kijowie informowały, że żołnierze Kima już walczą przeciwko Ukraińcom w przygranicznym regionie. Amerykański magazyn "Forbes" opisał z kolei jedno z najcięższych starć sił rosyjskich i koreańskich przeciwko armii ukraińskiej, w wyniku którego rosyjska 810. brygada piechoty morskiej miała ponieść dotkliwe straty.

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim Russian Defense Ministry Press Service via AP

Noszą rosyjskie mundury

Korea Północna wysłała do walk w obwodzie kurskim ponad 10 tysięcy żołnierzy. Noszą rosyjskie mundury, ale prawdopodobnie będą walczyć w składzie własnych jednostek. Koreańczycy zostali uzbrojeni w rosyjskie karabiny maszynowe i snajperskie, rakiety przeciwpancerne i granatniki.

Rosja szkoli północnokoreańskich żołnierzy, jak prowadzić ostrzał artyleryjski, podstawowych taktyk piechoty i, co najważniejsze, oczyszczania okopów, co może oznaczać, że ​​przynajmniej część sił północnokoreańskich podejmie frontalne ataki na ukraińskie pozycje obronne - odnotowuje "The New York Times".

Według ukraińskich rozmówców amerykańskiego dziennika, siły północnokoreańskie (w obwodzie kurskim) zostały podzielone na dwie grupy: pododdziały szturmowe i pododdziały wsparcia, które mają pomóc w zabezpieczaniu terenów, odbitych Ukraińcom.

Nagranie, mające przedstawiać żołnierzy północnokoreańskich w obwodzie kurskim w Rosji Anton Heraszczenko/Twitter

CZYTAJ też: Putin przypieczętował sojusz wojskowy z Koreą Północną

Jednostki uznawane za najlepsze

Korea Północna ma dużą armię, ale w przeciwieństwie do Rosji od dziesięcioleci nie angażowała się w walkę naziemną. Oddziały, przerzucone do obwodu kurskiego są uznawane za najlepsze w północnokoreańskiej armii, wywodzą się 11. Korpusu Szturmowego - podkreśla "The New York Times". Zdaniem tej gazety, jeśli Rosja odniesie sukces w czasie ofensywy w obwodzie kurskim, może nie zatrzymać się na własnej granicy, a spróbować jeszcze bardziej odepchnąć wojska ukraińskie w głąb Ukrainy.

Według źródeł amerykańskich, wciąż nie jest jasne, czy północnokoreański reżim pozwoli swoim żołnierzom na prowadzenie długotrwałych operacji w Ukrainie, czy też będą one przeznaczone wyłącznie do kontrofensywy w obwodzie kurskim. Niektórzy urzędnicy amerykańscy uważają, że Korea Północna mogłaby nakazać swoim żołnierzom pozostanie na granicy, podczas gdy wojska rosyjskie wkroczą w głąb Ukrainy.

Północnokoreańscy żołnierze w rosyjskiej bazie. Ukraińcy publikują nagranie Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego Ukrainy

"Młodsi i w lepszej kondycji"

George Barros, analityk z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), cytowany przez "The New York Times", uznał, że mimo braku doświadczenia żołnierze północnokoreańscy są dobrze zorganizowani. - To, w czym naprawdę mogą być lepsi od Rosjan, to spójność i dyscyplina - ocenił.

Rob Lee, rosyjski analityk do spraw wojskowości w Instytucie Badań nad Polityką Zagraniczną w Filadelfii stwierdził z kolei, że "tysiące dodatkowych żołnierzy piechoty z Korei Północnej mogą zmienić sytuację". - Ci żołnierze są młodsi i w lepszej kondycji fizycznej od wielu rosyjskich żołnierzy kontraktowych - ocenił.

Walki w obwodzie kurskim PAP

Autorka/Autor:tas/ads

Źródło: The New York Times, tvn24.pl