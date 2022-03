Matka sześciorga dzieci poległa w Ukrainie. "Pragnęła bronić kraju do końca, nawet gdy wiedziała, że jej batalion może nie przetrwać”

Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy poinformowała o śmierci Olgi Semydjanowej, matki sześciorga dzieci, która podczas rosyjskiej inwazji zdecydowała się walczyć w obronie Ukrainy. "Pragnęła bronić kraju do końca, nawet gdy wiedziała, że jej batalion może nie przetrwać” - napisała Inna Sovsun.

Pod wpisem deputowanej pojawiło się wiele wpisów z kondolencjami i wyrazami hołdu dla jej bohaterstwa. "Gdy dzieci dorosną, dowiedzą się o jej poświęceniu, aby nie poszło na marne", "To jedna z najodważniejszych dusz walczących o wolność w Ukrainie" - pisali użytkownicy Twittera.

Bilans ofiar wojny

Od 21 dni Ukraińcy walczą z rosyjską inwazją. Podczas konferencji prasowej w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku inwazji zginęło około 1,3 tys. ukraińskich żołnierzy. Pierwsza Dama Ukrainy opublikowała zdjęcia dzieci, które poległy podczas rosyjskiej inwazji. Jak napisała Olga Zełenska, to zdjęcia "dzieci, które nigdy nie dorosną". W pierwszych dniach wojny tragicznie zginął też Witalij Skakun, saper, który poświęcił własne życie, by wysadzić most i powstrzymać kolumnę rosyjskich czołgów. 26-latek został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.