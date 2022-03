Alina i Filip w atakowanym Mariupolu mają bliskich, kontakt z nimi się urwał. "Wierzymy, że zdarzy się cud"

"O Mariupolu zapomniano"

"Wierzymy, że w Mariupolu zdarzy się cud"

Alina i Filip mają nadzieję, że korytarz humanitarny zostanie szybko uruchomiony i dzięki temu ich bliscy będą mogli się przenieść do bezpieczniejszego miejsca. Bardzo liczą na to, że gdy tylko pojawi się taka możliwość, ewakuują ich do Polski. - Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. To, co teraz możemy zrobić to zebrać potrzebne dary i gdy tylko będzie to możliwe dostarczyć do Mariupola – mówi Alina.