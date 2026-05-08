Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zbrodnie miały nie wyjść na jaw. Polują na użytkowników Starlinków

|
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Mania: Irańczycy wolą być bombardowani, niż żyć pod islamskim reżimem
Źródło: TVN24+
Ci, którzy przekazują nam materiały, podejmują gigantyczne ryzyko - mówi Marta Grundland z Amnesty International. W piątek mija 70 dni, od kiedy 90 milionów Irańczyków jest pozbawionych dostępu do globalnej sieci. Mimo tego niektórzy z narażeniem życia dokumentują zbrodnie reżimu, które dzięki odcięciu od sieci miały nigdy nie wyjść na jaw.

Trwająca już 70 dni blokada internetu to efekt trwającej od 28 lutego wojny, kiedy to siły amerykańskie i izraelskie zaatakowały Iran. Według organizacji NetBlocks, zajmującej się monitorowaniem bezpieczeństwa, jest to najdłuższa przerwa w dostępie do sieci, jaką odnotowano kiedykolwiek na świecie.

Jak zwróciła uwagę Marta Grundland, nałożona blokada internetu pogłębiła spadek jakości życia Irańczyków oraz jest częścią bezprecedensowego nasilenia represji. - Oni żyją dziś w kraju, gdzie rośnie bieda, jest gigantyczna inflacja, są przerwy w dostawach wody i prądu, szkoły i biznesy się zamykają, warunki życia są coraz gorsze - stwierdziła koordynatorka w Amnesty International.

Dodała też, że trwająca do ponad dwóch miesięcy blokada Cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków handlowych na świecie, pogłębia kryzys gospodarczy w państwie.

Zdjęcie z 6 maja 2026 roku
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

"Polowania" na obywateli i torturowani nastolatkowie

Ekspertka przyznała, że mimo cyfrowego blackoutu Amnesty International, działająca na rzecz ochrony praw człowieka, wciąż ma kontakt w Irańczykami. - Często przekazywane nam są zrzuty wiadomości tekstowych i głosowych od naocznych świadków zbrodni reżimu ajatollahów, jak również nagrania wideo i zdjęcia przemycone przez granicę. Irańczycy i Iranki mogą się też komunikować bezpośrednio za pomocą zestawów Starlink, mimo że posiadanie takiego sprzętu grozi śmiercią. Władze polują na ich użytkowników, dochodzi też do zagłuszania sygnałów - wymieniała.

- Innym sposobem połączenia się z internetem jest zdobycie karty SIM z kraju ościennego, a następnie przyjazd pod samą granicę państwa, by złapać inną sieć, co również jest niezwykle ryzykowne. Wykorzystywane są również takie metody, jak chociażby nawiązywanie kontaktów przez radio - opisywała Grundland.

"Tamtej nocy Irańczycy byli szczęśliwi". Co czują dzisiaj?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tamtej nocy Irańczycy byli szczęśliwi". Co czują dzisiaj?

Monika Winiarska

Powiedziała też, że ciągle zbierana jest dokumentacja dotycząca zbrodni dokonywanych przez reżim w Iranie. - Analizujemy nagrania, zdjęcia. Konsultujemy te dowody z niezależnymi ekspertami, w tym z dziennikarzami i obrońcami praw człowieka, którym udało się wyjechać z Iranu. Ci, którzy przekazują nam materiały, podejmują gigantyczne ryzyko - zauważyła Grundland. Jak zaznaczyła, skala naruszeń praw człowieka dokonywana przez irańską władzę jest "zdecydowanie niedoszacowana".

- W Iranie wciąż dochodzi do ekspresowych postępowań sądowych, w których osoby mające 17-18 lat są poddawane torturom i na podstawie wymuszonych zeznań skazywane są na śmierć. To powtarzający się system represji. W 2025 roku odnotowaliśmy ponad dwa tysiące egzekucji wykonanych w Iranie - to największa liczba od 1989 roku - poinformowała ekspertka.

Zdjęcie z 6 maja 2026 roku
Teheran. Irańczycy przechodzą obok zdjęcia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Modżtaby Chameneiego
Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

"Irańczycy i Iranki nie tracą nadziei"

Grundland przypomniała też, że po 12-dniowej wojnie izraelsko-irańskiej w czerwcu 2025 roku Teheran wprowadził nowe przepisy antyszpiegowskie, które "mogą służyć jako pretekst do ścigania za kontakty z zagranicznymi mediami, publikacje w mediach społecznościowych czy przekazywanie nagrań, a w skrajnych przypadkach do stawiania zarzutów grożących karą śmierci".

Według Amnesty International, na mocy tego właśnie prawa za szpiegostwo w czerwcu 2025 roku został poddany karze śmierci między innymi 32-letni inżynier komputerowy Esmail Fekri, oskarżony podczas niesprawiedliwego procesu o współpracę z Izraelem. Zdaniem Grundland nowe przepisy znacznie zwiększają ryzyko kolejnych egzekucji.

Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu

BIZNES

W opinii ekspertki dostęp do globalnego internetu to prawo fundamentalne. - Brak dostępu do sieci to przede wszystkim brak wolności słowa, wolności wypowiedzi, prawa do protestu czy pokojowych zgromadzeń. Dziś wszelkie zgromadzenia organizowane są za pomocą komunikatorów czy portali społecznych. Blokada internetu to także naruszenie podstawowego prawa do dostępu do informacji, prawa do prywatności i udziału w życiu publicznym - wymieniła.

- Irańczycy i Iranki nie tracą nadziei. Myślę tak, bo dziennikarze, obrońcy praw człowieka, po prostu ludzie, którzy byli świadkami naruszeń praw człowieka, cały czas są skłonni rozmawiać z takimi organizacjami jak Amnesty International, sprzeciwiać się reżimowi i podejmować próby protestów, co znaczy, że oni jeszcze nie stracili tej nadziei całkowicie - dodała Grundland.

OGLĄDAJ: Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"
pc

Iran przeszkadza, oni nie. Chociaż mają "islamską bombę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikty zbrojne IranuUSA - IranNapięcie USA - IranProtesty antyrządowe w IranieAmnesty InternationalPrawa człowiekaWolność słowa
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
METEO
Pilne
Prezydent ogłosił nowego szefa BBN
Polska
Łódź Polska miasto
Miasto murali, filmów i kanczyli. Jak dobrze znasz Łódź?
Quizy
baluc czysta wersja dla graf-0124
"Jesteśmy trzeci dzień na pożarze, maturzyści. Jutro biologia rozszerzona"
Karolina Bałuc
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
BIZNES
imageTitle
Tytuł na wyciągnięcie ręki. Kiedy i o której godzinie El Clasico?
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego adwokata od "trumny na kółkach"
Adwokat od "trumny na kółkach" trafił do więzienia
Łódź
33-latek dobijał się do drzwi rodziców
Zamienił życie swoich rodziców w piekło
Katowice
Policja poszukuje świadków "okrutnego uśmiercenia jeża"
Okrutnie uśmiercił jeża. Szuka go policja
WARSZAWA
Katarzyna Kęcka
Naczelna Rada Lekarska przeciw Katarzynie Kęckiej. Chce jej dymisji
Anna Bielecka
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
BIZNES
imageTitle
Biały Dom zamieni się w arenę walk. Kosmiczne ceny biletów i Trump na widowni
EUROSPORT
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
BIZNES
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Kolejna doba pożaru na Lubelszczyźnie. Ponad tysiąc osób w akcji
Lublin
imageTitle
Polska blisko Elity. Co się musi wydarzyć?
EUROSPORT
Bonnie Tyler
Znana piosenkarka w stanie śpiączki farmakologicznej po operacji
Kultura i styl
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
METEO
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
BIZNES
Jeden na jeden - Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia zapowiada limity dla szpitali. Chodzi o pensje
Polska
Przy Porcie Czerniakowskim powstał zakątek nurogęsi
Ich wędrówki Warszawa śledzi z zapartym tchem. Mają "swój" zakątek
Piotr Bakalarski
imageTitle
Szatnia Realu wrze od dawna. "Wiedzieliśmy, że coś takiego nadchodzi"
EUROSPORT
Marton Mellethei-Barna
Miał być ministrem sprawiedliwości. Rezygnuje
Świat
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
METEO
imageTitle
Polacy "bezlitośni". Teraz apelują do kibiców
EUROSPORT
Wrocław
Wrocławski rekordzista zgarnął blisko 600 tysięcy złotych za rok pracy
Svitlana Kucherenko
Plac budowy nowej inwestycji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Miliony poza budżetem miasta. Tak działają spółki komunalne
Rafał Molenda
Donald Trump
Globalne cła Trumpa pod lupą sądu. Zapadł wyrok
BIZNES
David Attenborough
Sir David Attenborough kończy 100 lat. Wskazał sekret długowieczności
Świat
STAROWKA GDANSK DRON shutterstock_2099726146
Roczne premie sięgają w Gdańsku 100 tysięcy złotych
Natalia Grzybowska
Szczecin
Średnia w okolicach 25 tysięcy. Aż tu nagle dwa razy więcej
Rafał Molenda

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica