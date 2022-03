Atak Rosji na Ukrainę. Ukraiński sztab generalny: Rosjanie kontynuują ofensywę, ale jej tempo znacznie spadło

Siły rosyjskie rozlokowały swój sprzęt między budynkami mieszkalnymi w ukraińskich miejscowościach i wykorzystują cywilów jako żywe tarcze - powiedział doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

"Specjalnie stoją w podwórkach, byśmy nie mieli możliwości teraz ich wyprzeć z tych terytoriów. Bo rozumieją, że nie będziemy strzelać do domów, do obiektów cywilnych, do ludzi. I na tym polega cały cynizm sytuacji" - podkreślił Denysenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Nie możemy wielu rzeczy zrobić, bo sprzęt Federacji Rosyjskiej stoi bezpośrednio na podwórkach i (Rosjanie) wykorzystują ludzi jak żywą tarczę" - dodał.