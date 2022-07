Złodzieje zwrócili zegarek, który okazał się podróbką

Mówią, że gościnność w Neapolu nie ma sobie równych – pewien turysta przekonał się o tym, gdy podczas posiłku w restauracji został zaatakowany przez złodzieja. Mężczyzna, który celował do niego z przedmiotu przypominającego broń palną, ukradł mu zegarek. Zegarek wrócił do właściela, gdy okazało się, że to podróbka. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.