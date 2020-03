Zamiast wody z kranu popłynęło wino

Awaria i wielkie zdziwienie mieszkańców. We włoskim miasteczku Castelvetro, niedaleko Bolonii, przez kilka godzin - zamiast wody - z kranu leciało wino. Według przedstawicieli lokalnej winnicy miało trafić bezpośrednio do butelek. Przez uszkodzony silos dostało się jednak do lokalnego źródła wody i tym samym trafiło do wielu domów.