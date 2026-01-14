Włochy. Turyści w Rzymie Źródło: Reuters Archive

Włoskie media informują, że od czwartku 15 stycznia wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi w całym historycznym centrum Rzymu będzie można się poruszać z maksymalną prędkością do 30 km/h. Stosowny dekret rady miejskiej został podpisany we wtorek.

Limit obejmie całą strefę ograniczonego ruchu (ZTL) oraz takie ulice, jak Corso Vittorio Emanuele czy Via del Teatro Marcello. Rada miasta przekazała, że oprócz obszaru ZTL limitem będzie objęte też tysiąc innych ulic. Rzymski radny ds. mobilności Eugenio Patanè wyjaśnił w rozmowie z "Corriere Della Sera", że w stosownych miejscach staną znaki informujące kierowców o wjeździe do strefy nazywanej "strefą 30".

Celem bezpieczeństwo

Decyzję o ograniczeniu prędkości podjęto głównie ze względów bezpieczeństwa. "Corriere Della Sera" opisuje, że choć liczba ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się w ostatnim roku, to ogólnie do wypadków dochodzi zbyt często. Według statystyk przytaczanych przez radę miasta nadmierna prędkość odpowiada za 7,5 proc. wypadków. By walczyć z nadmierną prędkością wśród kierowców urzędnicy planują też umieszczenie nowych fotoradarów i podwyższanych przejść dla pieszych.

Oprócz tego celem ograniczenia prędkości na ulicach jest walka ze smogiem i hałasem. Urzędnicy zdecydowali też o zainstalowaniu dodatkowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W Wiecznym Mieście jest ich już ponad 2 tys., co czyni je liderem w skali kraju.

W 2023 roku podobną decyzję o wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h podjęła Bolonia. Jak podkreślano, celem było "zero zabitych na ulicach".

