Spłonął zabytkowy klasztor. Ostatnio zyskał sławę dzięki "Bożemu influencerowi"

Pożar zabytkowego klasztory we Włoszech

Pożar, który zniszczył klasztor Bernaga, XVII-wieczną budowlę w Perego w prowincji Lecco, około 30 kilometrów od Mediolanu, wybuchł w sobotę przed godziną 20. Z ogniem do niedzieli nad ranem walczyło dziewięć zastępów straży, również spoza miasta. Jak zauważa włoska gazeta "Corriere Dela Serra", płomienie były widoczne z kilku kilometrów. Ewakuowano 21 zakonnic, większość w podeszłym wieku. Jedna z nich uległa lekkiemu zatruciu dymem.

Płomienie nad klasztorem widoczne były z kilku kilometrów

Zbudowany w XVII wieku klasztor stał się niedawno znany jako miejsce, w którym niedawno kanonizowany święty Karol Acutis przyjął 16 czerwca 1998 roku Pierwszą Komunię Świętą. Acutis został pierwszym świętym Kościoła katolickiego doby internetu i pierwszym świętym pokolenia millenialsów. Nazywany jest "Bożym influencerem".

Duże straty po pożarze w XVII-wiecznym klasztorze

Pożar XVII-wiecznego klasztoru we Włoszech

Płomienie prawdopodobnie rozprzestrzeniły się z powodu zwarcia instalacji w jednej z cel dla zakonnic. Spłonęły cenne obrazy, wyposażenie sakralne i antyczne meble. Najcenniejsze dzieła sztuki w środku pochodziły z kolekcji sztuki nowoczesnej prałata Pasquala Macchiego, sekretarza Pawła VI.

Perego. Spłonął klasztor z XVII wieku

Jak podaje włoska agencja informacyjna Ansa straty są szacowane w milionach euro. - Byłem tam wczoraj i zeszłej nocy, i rozmawiałem z siostrami zakonnymi. Konstrukcja jest całkowicie uszkodzona, dach jest zniszczony i trzeba ocenić jego stabilność - mówił agencji ksiądz proboszcz Emanuele Colombo. Prokuratura w Lecco wszczęła dochodzenie w sprawie pożaru.

