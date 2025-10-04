Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Głos zabrała premier Włoch

Włochy. Turyści w Rzymie Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pomnik na placu przed stacją, gdzie od końca września odbywają się pikiety solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością, został pomazany farbą. Pojawił się na nim obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota.

- Mówią, że wychodzą na place w intencji pokoju, ale potem obrażają pamięć człowieka pokoju, który był jego prawdziwym obrońcą i budowniczym - powiedziała Giorgia Meloni, odnosząc się do uczestników propalestyńskich protestów.

- To niegodny czyn popełniony przez osoby zamroczone przez ideologię, które pokazują całkowitą ignorancję wobec historii i jej protagonistów - dodała szefowa włoskiego rządu.

Polska ambasada oburzona

Oburzenie aktem wandalizmu wobec pomnika Jana Pawła II wyraziła także ambasada RP we Włoszech.

"Karol Wojtyła był nie tylko przywódcą Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim człowiekiem głęboko oddanym sprawom pokoju, dialogu i godności ludzkiej. Jego działania miały wymiar uniwersalny; apelował do sumień przywódców i narodów, stając zawsze po stronie pojednania i solidarności. Szczególnie zapisał się w historii jako niezłomny orędownik pokoju na Bliskim Wschodzie. Jan Paweł II nie ustawał w apelach o dialog i rozwiązania pokojowe - zarówno wobec społeczności międzynarodowej, jak i w odniesieniu do samego narodu palestyńskiego" - napisała placówka w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jak dodano, "profanacja jego wizerunku jest szczególnie bolesna i niezrozumiała jako atak na symbol pokoju, pojednania i wartości uniwersalnych".

Ambasada RP jednocześnie podziękowała władzom Rzymu za szybką reakcję i podjęcie działań mających na celu przywrócenie pomnika do właściwego stanu.

1/6

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim oburzeniem przyjęła wiadomość o akcie wandalizmu, którego ofiarą padł pomnik Jana Pawła II stojący przed dworcem Termini w Rzymie. ⬇️ pic.twitter.com/fQ3DD67oTr — Ambasciata di Polonia a Roma (@PLinItalia) October 4, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD