"Spojrzałem w górę i zobaczyłem betonowy blok lecący w dół". Dramatyczne nagranie

Do incydentu doszło w czwartek rano. Nagranie z kamery monitoringu zainstalowanej na budynku zostało rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Widać na nim mężczyznę, czyszczącego samochód ze śniegu. Auto jest zaparkowane w pobliżu klatki schodowej. Chwilę później mężczyzna podnosi głowę i ucieka, a na auto spada betonowa płyta.

"Wiadomo już, że z dachu budynku spadł fragment komina wentylacyjnego. Pociągnęły go oblodzone przewody sieci internetowej. Aleksander planuje pozwać do sądu firmę zarządzającą, by zrekompensować straty. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia" - podała telewizja Pierwyj Kanał.