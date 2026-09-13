"Zasłanianie własnym ciałem nie wystarczy". Nowe wyzwania przed ochroną Putina

Władimir Putin w otoczeniu swoich ochroniarzy (zdjęcie z 27 lipca 2017 roku)

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Tajga w Kraju Nadmorskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Na trasie przejazdu kolumny Władimira Putina nagle pojawia się tygrys. Wychodzi z lasu i wbiega na drogę. Biegnie przed kolumną. Putin prosi zdezorientowanych ochroniarzy, aby zostawili zwierzę w spokoju.

Nagranie z tego zdarzenia opublikował 6 września prokremlowski dziennikarz Paweł Zarubin. Ma ono mocno propagandowe, ale też nieco żartobliwe przesłanie. Jednak ochroniarzom rosyjskiego przywódcy najwyraźniej nie było do śmiechu.

Dla nich było to kolejne zdarzenie, na które musieli szybko reagować. Rosnące obawy Kremla o bezpieczeństwo Putina sprawiają, że jego ochroniarze mają coraz więcej pracy i powodów do niepokoju.