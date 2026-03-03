Putin powołał nowego ambasadora w Polsce

Siergiej Andriejew został uroczyście pożegnany przez polskiego nuncjusza apostolskiego Źródło: TVN24

Zgodnie z treścią dokumentu opublikowanego we wtorek Gieorgij Michno został wyznaczony na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Polsce.

W lipcu zeszłego roku rosyjska agencja TASS podała, że dotychczasowy rosyjski ambasador w Polsce Siergiej Andriejew został odwołany z funkcji przez Władimira Putina, a przywódca Rosji mianował na to stanowisko Michnę. Informowała, że odpowiednie dekrety zostały opublikowane w serwisie, gdzie zamieszczane są oficjalne akty prawne.

Jak przekazał później portal The Moscow Times dekret dotyczący mianowania nowego ambasadora w Polsce zniknął ze strony rządowej po kilku godzinach, bez wyjaśnienia.

Kim jest nowy ambasador Rosji w Polsce?

Gieorgij Michno urodził się w 1972 roku. W 1995 roku ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji. Sprawował funkcje w przedstawicielstwach Rosji przy ONZ, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Przed objęciem stanowiska ambasadora w Warszawie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.

Ambasador Rosji uroczyście pożegnany przez nuncjusza

Siergiej Andriejew został oficjalnie pożegnany przez nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Antonia Guido Filipazziego w sierpniu zeszłego roku.

Siergiej Andriejew i Antonio Guido Filipazzi Źródło: nuncjatura.pl

Pełnił funkcję ambasadora Rosji w Warszawie od 2014 roku. Wypowiedzi Andriejewa często spotykały się z ostrą krytyką opinii publicznej i władz. Wielokrotnie odrzucał między innymi oskarżenia wobec Władimira Putina, argumentując, że nie mają one uzasadnienia. W marcu 2024 roku zignorował wezwanie MSZ, które otrzymał w związku z pojawieniem się rosyjskiej rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej. Wówczas szef resortu Radosław Sikorski ocenił, że zachowanie ambasadora było "absolutnie niedopuszczalne".

W maju 2022 roku, gdy zamierzał demonstracyjnie złożyć kwiaty w Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, został oblany przez ukraińską aktywistkę czerwoną farbą. Postępowanie wobec niej zostało umorzone.

