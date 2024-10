Według rwandyjskiego ministerstwa zdrowia do poniedziałku w kraju odnotowano 56 przypadków zakażenia wirusem Marburg, 12 osób zmarło. Poza Rwandą nie potwierdzono dotąd zarażenia tym śmiertelnie groźnym wirusem, jednak w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się patogenu w Stanach Zjednoczonych, podróżni, którzy byli w Rwandzie w ciągu ostatnich 21 dni, będą poddawani badaniom kontrolnym. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) chcą je wprowadzić od 14 października - ogłosił w poniedziałek amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. CDC zaleca ponadto "ponowne rozważenie" podróży do Rwandy, jeśli nie jest ona konieczna oraz rozsyła wiadomości tekstowe do pasażerów samolotów wracających z Rwandy. Znajdują się w nich informacje na temat wirusa i instrukcje postępowania - odnotował portal CNN.