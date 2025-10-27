Odsiadywał wyrok za napaść seksualną na 14-latkę. Został omyłkowo zwolniony

Londyn Źródło: Google Earth

41-letni mężczyzna został we wrześniu skazany na 12 miesięcy pozbawienia wolności i od tego czasu odbywał karę w więzieniu HMP Chelmsford, znajdującym się w hrabstwie Essex w Anglii. To właśnie z niego w piątek został przypadkowo zwolniony, zamiast zostać przetransportowany do ośrodka zatrzymań dla imigrantów w celu deportacji. Od tego czasu trwały jego poszukiwania.

Policja poinformowała, że mężczyzna tuż po opuszczeniu zakładu karnego wsiadł do pociągu, jadącego ze stacji Chelmsford do Londynu.

41-latek zostanie deportowany

Po pojawieniu się informacji o przypadkowym uwolnieniu skazanego, jeden z funkcjonariuszy służby więziennej został zawieszony w czynnościach służbowych i odsunięty od obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy.

Po tym, gdy mężczyzna ponownie trafił w ręce policji, brytyjski minister sprawiedliwość David Lammy obiecał, że "zostanie on deportowany". We wpisie na jednym z portali społecznościowych polityk podziękował funkcjonariuszom policji za ich "szybką i dokładną pracę". "Zarządziłem już natychmiastowe zaostrzenie kontroli zwolnień i przeprowadzenie pełnego dochodzenia w celu ustalenia, co poszło nie tak" - dodał.

Według statystyk brytyjskiego rządu, opublikowanych w lipcu, w ciągu 12 miesięcy, do marca 2025 r., 262 więźniów zostało zwolnionych na wolność przez pomyłkę. Stanowi to wzrost o 128 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

