"Zmiana jest w moich planach". Książę otwarcie o przyszłości monarchii

Książę William i Eugene Levy na zamku Windsor Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Kluczowe fakty: Brytyjski następca tronu oprowadził aktora po zamku Windsor.

W trakcie rozmowy książę William mówił między innymi o tradycjach i zmianach.

Odniósł się również do choroby nowotworowej króla Karola III i księżnej Kate.

Książę William nakreślił swoją wizję monarchii podczas zdjęć do programu "Eugene Levy: nieochoczy podróżni" na zamku Windsor. Zapytany, czy brytyjska monarchia pójdzie w nieco innym kierunku, gdy to on zostanie królem, 43-letni następca tronu odpowiedział: - Myślę, że śmiało można powiedzieć, że zmiana jest w moich planach.

Książę William o zmianie

Dodał, że nie obawia się zmian. - Nie nazbyt radykalnych zmian, ale takich, które moim zdaniem muszą nastąpić - stwierdził. W innej części rozmowy książę mówił też o zmianach w kontekście tradycji. - Uważam, że to bardzo ważne, że tradycja trwa, ponieważ odgrywa w tym wszystkim ogromną rolę. Ale są też chwile, w których patrzy się na tradycję i przychodzi refleksja, czy nadal pasuje ona do dzisiejszych potrzeb? - pytał.

Choć syn króla Karola III nie sprecyzował, o jakie zmiany chodzi, portal Sky News ocenił, że to jego "najbardziej otwarta i osobista wypowiedź na temat tego, jak widzi swoją przyszłą rolę i przyszłość monarchii". Sam Eugene Levy w rozmowie z BBC przyznał, że był zaskoczony szczerością księcia podczas wywiadu.

Choroba nowotworowa Karola III i Kate

Następca brytyjskiego tronu przywitał aktora i gospodarza programu, zeskakując z hulajnogi elektrycznej, oprowadził Levy'ego po zamku Winsdor, by następnie wypić z nim piwo. W pubie opowiedział między innymi o swojej rodzinie. Jak przyznał, chciałby współtworzyć świat, z którego jego syn będzie dumny. - Życie jest dla nas sprawdzianem i czasami może być naprawdę trudne, ale to właśnie pokonywanie trudności sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy - powiedział.

Odniósł się też do choroby nowotworowej ojca i żony, księżnej Kate. - Jestem bardzo dumny z mojej żony i ojca za to, jak poradzili sobie w zeszłym roku. Moje dzieci również świetnie sobie poradziły - stwierdził książę.