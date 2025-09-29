Logo strona główna
Świat

Grupowy gwałt na przykościelnym cmentarzu. Policja apeluje o pomoc

Kościół Najświętszej Marii Panny w Banbury
Interwencja policji w związku z atakiem na Moście Londyńskim. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Angielska policja apeluje o pomoc w znalezieniu świadków gwałtu na kobiecie w mieście Banbury, do którego doszło w niedzielę wczesnym rankiem. Jak zaznaczono, do tej "potwornej zbrodni" doszło w czasie, gdy w centrum miasta wciąż było wielu ludzi.

Policja z Thames Valley poinformowała o sprawie w niedzielę. "Pokrzywdzona, kobieta w wieku około trzydziestu lat, została zgwałcona przez grupę mężczyzn na cmentarzu Najświętszej Marii Panny w okolicy centrum miasta dziś wczesnym rankiem" - podała policja w komunikacie na swojej stronie.

Gwałt na cmentarzu

Z komunikatu wynika, że pokrzywdzona po zgłoszeniu się na policję otrzymała wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy. Prowadzący śledztwo w sprawie detektyw Mark Personius określił sprawę jako "potworną zbrodnię". Za pośrednictwem komunikatu poprosił o kontakt z policją inną kobietę, która według ustaleń śledczych mogła wcześniej próbować pomóc pokrzywdzonej. - Może pani posiadać informacje, które pozwolą nam ustalić, co się stało - zaznaczył Personius.

- Centrum miasta było zatłoczone w sobotni wieczór aż do wczesnych godzin porannych w niedzielę. Dlatego apeluję również do wszystkich, którzy widzieli lub słyszeli cokolwiek w okolicy między północą a 2:30 nad ranem, o zgłoszenie się - dodał detektyw.

Jesteś świadkiem przemocy? Jak reagować

Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy? Eksperci zwracają uwagę, że powinniśmy reagować, szukać sojuszników, głośno mówić, by wezwać policję oraz dzielić się obowiązkami. Psycholożka Dorota Minta w rozmowie z portalem tvn24.pl zwracała uwagę na dwie rzeczy, o których należy pamiętać. - Trzeba reagować i trzeba dbać o własne bezpieczeństwo. Najpierw musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. Kiedy jesteśmy świadkami przemocy, odejdźmy kawałek, zadzwońmy, wyślijmy wiadomość - podkreślała ekspertka.

Informację o tym, jak reagować na przemoc, znajdziesz również na stronie polskiej policji.

Autorka/Autor: Maciej Wacławik//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

TAGI:
TAGI:
Przemoc wobec kobietPolicjaWielka BrytaniaAnglia
