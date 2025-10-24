Logo strona główna
Subskrybuj
Świat

Brytyjski gang na usługach Rosji. Zapadł wyrok za podpalenia

Dylan Earl i Jake Reeves
Brytyjski sąd skazał członków grupy, którzy podpalili magazyny na zlecenie Rosji
Źródło: Reuters
Brytyjski sąd skazał członków gangu, który na zlecenie Rosji podpalił magazyny z pomocą humanitarną i sprzętem dla Ukrainy. Ich zleceniodawcą była grupa Wagnera.

Kierujący gangiem Dylan Earl został skazany na 17 lat więzienia plus sześć kolejnych na zwolnieniu warunkowym, zaś zrekrutowany przez niego Jake Reeves, który później rekrutował kolejnych członków, usłyszał wyrok 12 lat więzienia plus jeden rok na zwolnieniu warunkowym. Pozostałych czterech oskarżonych skazano na kary od ośmiu lat i 10 miesięcy do 10 lat więzienia.

Podpalili magazyn na zlecenie grupy Wagnera

Członkowie gangu podpalili w marcu zeszłego roku dwa magazyny w Leyton we wschodnim Londynie, w którym składowana była pomoc humanitarna oraz sprzęt telekomunikacyjny dla Ukrainy. Podpalenie tego obiektu zostało zlecone przez rosyjską najemniczą Grupę Wagnera.

Skazani Dylan Earl i Jake Reeves
Skazani Dylan Earl i Jake Reeves
Źródło: Reuters

Był to pierwszy atak zorganizowany przez Grupę Wagnera na terytorium Wielkiej Brytanii i miał on być "wiadomością" od Rosji, że pomoc dla Ukrainy spotka się z "karą". Pożar gasiło osiem ekip straży pożarnej, a straty materialne przekroczyły 1 mln funtów.

Media: Rosjanie szpiegują z wraku promu "Estonia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: Rosjanie szpiegują z wraku promu "Estonia"

Earl i Reeves, którzy oskarżeni byli nie tylko o podpalenie, ale także o działanie na zlecenie obcych służb i przyjęcia od nich korzyści materialnych, są pierwszymi osobami w Wielkiej Brytanii, skazanymi za mocy nowej, obowiązującej od 2023 roku ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Grupa Wagnera jest uznawana w Wielkiej Brytanii za organizację terrorystyczną.

pc

Autorka/Autor: PAP

Źródło: ms

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wielka BrytaniaRosjaGrupa WagneraTerroryzm
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica