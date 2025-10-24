Brytyjski gang na usługach Rosji. Zapadł wyrok za podpalenia

Brytyjski sąd skazał członków grupy, którzy podpalili magazyny na zlecenie Rosji Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kierujący gangiem Dylan Earl został skazany na 17 lat więzienia plus sześć kolejnych na zwolnieniu warunkowym, zaś zrekrutowany przez niego Jake Reeves, który później rekrutował kolejnych członków, usłyszał wyrok 12 lat więzienia plus jeden rok na zwolnieniu warunkowym. Pozostałych czterech oskarżonych skazano na kary od ośmiu lat i 10 miesięcy do 10 lat więzienia.

Podpalili magazyn na zlecenie grupy Wagnera

Członkowie gangu podpalili w marcu zeszłego roku dwa magazyny w Leyton we wschodnim Londynie, w którym składowana była pomoc humanitarna oraz sprzęt telekomunikacyjny dla Ukrainy. Podpalenie tego obiektu zostało zlecone przez rosyjską najemniczą Grupę Wagnera.

Skazani Dylan Earl i Jake Reeves Źródło: Reuters

Był to pierwszy atak zorganizowany przez Grupę Wagnera na terytorium Wielkiej Brytanii i miał on być "wiadomością" od Rosji, że pomoc dla Ukrainy spotka się z "karą". Pożar gasiło osiem ekip straży pożarnej, a straty materialne przekroczyły 1 mln funtów.

Earl i Reeves, którzy oskarżeni byli nie tylko o podpalenie, ale także o działanie na zlecenie obcych służb i przyjęcia od nich korzyści materialnych, są pierwszymi osobami w Wielkiej Brytanii, skazanymi za mocy nowej, obowiązującej od 2023 roku ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Grupa Wagnera jest uznawana w Wielkiej Brytanii za organizację terrorystyczną.

OGLĄDAJ: TVN24 HD