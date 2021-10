Brytyjska królowa dostała zalecenia od lekarzy

Elżbiecie II zalecono odpoczynek przez dwa tygodnie - poinformował Pałac Buckingham. Dodano, że monarchini żałuje, iż nie będzie mogła wziąć udziału w obchodach Święta Pamięci. W ubiegłym tygodniu 95-letnia królowa spędziła noc w prywatnej klinice. Pałac nie przekazał, co jej dolegało, ale poinformował, że nie miało to związku z COVID-19.

Brytyjskie media zwracały uwagę, że był to jej pierwszy pobyt w szpitalu od lat.