Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ciało 21-letniej Corinny Baker zostało znalezione w sobotę po południu w stoczni jachtowej Netpool nad rzeką Teifi w mieście Cardigan w zachodniej Walii - przekazał "Guardian" w niedzielę. Według portalu Metro, ciało młodej kobiety znajdowało się na łodzi zacumowanej w suchym doku.

Ciało kobiety w stoczni

W niedzielę policja poinformowała o zatrzymaniu w związku ze sprawą 29-letniego mężczyzny, postawiono mu zarzut zabójstwa. Zaapelowano również o zgłoszenie się osób, które były w okolicy około godz. 21 w czwartek i mogą mieć informacje na temat zdarzenia. 29-latek przebywa w areszcie - przekazał portal WalesOnline.

Służby na razie nie przekazały żadnych informacji na temat okoliczności, w których doszło do zbrodni. Detektyw Wayne Bevan poinformował, że bliscy zamordowanej 21-latki otrzymują wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy. - W tych tragicznych chwilach nasze myśli są z rodziną Corinny - powiedział.

Apel rodziny po zabójstwie 21-latki

Rodzina Baker w wydanym w niedzielę oświadczeniu przekazała, że jest "zdruzgotana utratą kochanej Corinny". "Była bardzo kochana. Cała jej rodzina oraz wszyscy, którzy mieli szczęście ją znać, będą za nią bardzo tęsknić" - czytamy w komunikacie, który cytują brytyjskie media. "Prosimy, aby wszyscy uszanowali naszą prywatność i pozwolili nam przeżyć żałobę w spokoju" - dodali krewni zamordowanej.