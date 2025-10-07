Logo strona główna
Świat

Błędna nazwa kraju na konferencji konserwatystów

|
shutterstock_2381682151
Kemi Badenoch nową liderką Partii Konserwatywnej (2024)
Źródło: Reuters
"Britian" zamiast "Britain" - członkowie brytyjskiej Partii Konserwatywnej podczas partyjnej konferencji otrzymali tabliczki czekolady z błędnie napisaną nazwą swojego kraju. Zdjęcie czekolady wyciekło w internecie, wywołując falę żartów i komentarzy.
Kluczowe fakty:
  • Czekolada była rozdawana uczestnikom konferencji w Manchesterze.
  • Błąd w nazwie kraju pojawił się w haśle: "Kiedy Partia Pracy negocjuje, Wielka Brytania traci".
  • Literówka jest tematem żartów w internecie. "Make Britian Grate Again!" - napisał jeden z użytkowników portalu X.

Doroczna konferencja Partii Konserwatywnej w tym roku potrwa łącznie cztery dni i zakończy się w środę.  Na zdjęciu, które na początku tygodnia obiegło media społecznościowe, widać tabliczkę czekolady z cytatem: "Kiedy Partia Pracy negocjuje, Wielka Brytania traci". Jest on przypisywany Kemi Badenoch, stojącej na czele Partii Konserwatywnej od blisko roku.

Torysi tłumaczą się z błędu

Miejscowe media wskazują, że czekolada była rozdawana wraz z innymi upominkami uczestnikom konferencji i zwracają uwagę na błąd we wspomnianym cytacie: zamiast słowa "Britain", na opakowaniu tabliczki czekolady znalazło się słowo "Britian". Miał to być "błąd drukarski" - przekazał "Independent", powołując się na źródło w Partii Konserwatywnej.

"Guardian" dodał, że organizatorzy "podobno" usunęli już z toreb z upominkami czekoladę. Dziennik pisze o "błędnej pisowni nazwy kraju, którym (konserwatyści - red.) chcą rządzić". "Torysi źle napisali kluczowe słowo" - podkreślił "The Sun".

Konferencja Partii Konserwatywnej w Manchesterze
Konferencja Partii Konserwatywnej w Manchesterze
Źródło: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

"Kim jest Britian?"

Błąd wywołał falę komentarzy w internecie. "Make Britian Grate Again!" - napisał jeden z użytkowników portalu X pod zdjęciem tarki (ang. grater). "Gdzie jest Britian?", "Kim jest Britian?" - komentowały kolejne osoby. "Wiadomo, że w drukarni to zauważyli, ale nie zadali sobie trudu, by poprawić" - zadrwił inny komentujący.

Sytuację wykorzystują opozycyjni politycy. "To bardzo smutna sytuacja, kiedy partia, która powinna stać w obronie kraju, nie potrafi nawet poprawnie napisać nazwy tego kraju" - pisze na portalu X radny UK Reform Keith Prince.

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //az

Źródło: The Independent, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wielka Brytania
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
