Błędna nazwa kraju na konferencji konserwatystów

Kemi Badenoch nową liderką Partii Konserwatywnej (2024) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Czekolada była rozdawana uczestnikom konferencji w Manchesterze.

Błąd w nazwie kraju pojawił się w haśle: "Kiedy Partia Pracy negocjuje, Wielka Brytania traci".

Literówka jest tematem żartów w internecie. "Make Britian Grate Again!" - napisał jeden z użytkowników portalu X.

Doroczna konferencja Partii Konserwatywnej w tym roku potrwa łącznie cztery dni i zakończy się w środę. Na zdjęciu, które na początku tygodnia obiegło media społecznościowe, widać tabliczkę czekolady z cytatem: "Kiedy Partia Pracy negocjuje, Wielka Brytania traci". Jest on przypisywany Kemi Badenoch, stojącej na czele Partii Konserwatywnej od blisko roku.

Torysi tłumaczą się z błędu

Miejscowe media wskazują, że czekolada była rozdawana wraz z innymi upominkami uczestnikom konferencji i zwracają uwagę na błąd we wspomnianym cytacie: zamiast słowa "Britain", na opakowaniu tabliczki czekolady znalazło się słowo "Britian". Miał to być "błąd drukarski" - przekazał "Independent", powołując się na źródło w Partii Konserwatywnej.

"Guardian" dodał, że organizatorzy "podobno" usunęli już z toreb z upominkami czekoladę. Dziennik pisze o "błędnej pisowni nazwy kraju, którym (konserwatyści - red.) chcą rządzić". "Torysi źle napisali kluczowe słowo" - podkreślił "The Sun".

Konferencja Partii Konserwatywnej w Manchesterze Źródło: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

"Kim jest Britian?"

Błąd wywołał falę komentarzy w internecie. "Make Britian Grate Again!" - napisał jeden z użytkowników portalu X pod zdjęciem tarki (ang. grater). "Gdzie jest Britian?", "Kim jest Britian?" - komentowały kolejne osoby. "Wiadomo, że w drukarni to zauważyli, ale nie zadali sobie trudu, by poprawić" - zadrwił inny komentujący.

Sytuację wykorzystują opozycyjni politycy. "To bardzo smutna sytuacja, kiedy partia, która powinna stać w obronie kraju, nie potrafi nawet poprawnie napisać nazwy tego kraju" - pisze na portalu X radny UK Reform Keith Prince.

It’s a very sad state of affairs when the party who is *supposed* to be standing up for the country can’t even spell the country they are standing up for… pic.twitter.com/DCLGWOcbG5 — Cllr. Keith Prince A.M. (@KeithPrinceAM) October 6, 2025 Rozwiń