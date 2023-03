Które kraje w Europie podnoszą wiek emerytalny? To nie tylko Francja

Choć wiek emerytalny we Francji jest jednym z najniższych w Europie, decyzja o jego podwyższeniu z 62 do 64 lat wzbudziła gwałtowne protesty. Mieszkańcy niektórych krajów kontynentu pracują jednak dłużej niż Francuzi, a ich rządy planują dalsze podnoszenie progu, od którego można pobierać emerytury.

Zgodnie z decyzją francuskiego rządu wiek emerytalny we Francji zostanie podniesiony z 62 do 64 lat. Prezydent Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że nowa ustawa wejdzie w życie do końca roku. Francja to jednak niejedyne państwo Europy, które w planach ma podwyższenie wieku emerytalnego. Na podobną decyzję zdecydowały się też inne kraje. Jedną z przyczyn zmian wieku emerytalnego jest zmieniająca się oczekiwana długość życia.

Które kraje podnoszą wiek emerytalny?

W 2020 roku średni wiek emerytalny w państwach OECD wynosił 64,2 lata dla mężczyzn i 63,4 lata dla kobiet. Obecnie najpóźniej na emeryturę przechodzą Duńczycy, Grecy i Włosi. W ich krajach wiek emerytalny wynosi 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. A czy mają w planach dalsze podnoszenie wieku emerytalnego?

Zgodnie z danymi OECD z 2021 roku, Dania, gdzie średnia długość życia wynosi 80,7 lat, stopniowo zwiększa wiek emerytalny. W latach 2021-2022 został podwyższony z 66 do 67 lat, a do 2030 roku ma wynieść 68 lat. Wiąże się to ze wzrostem średniej długości trwania życia Duńczyków. Z kolei Grecja i Włochy nie planują podwyższania wieku emerytalnego.

Plany takie mają za to Niemcy. Obecnie wiek emerytalny wynosi tam 66 lat, ale do 2031 roku wyniesie 67 lat dla osób urodzonych po 1 stycznia 1964 roku. Wiele osób korzysta jednak z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Z obliczeń Federalnego Instytutu Badań nad Ludnością (BiB) z końca 2022 roku wynikało, że wielu Niemców przechodzi na emeryturę przed osiągnięciem standardowego wieku emerytalnego i zgadza się na obniżenie swoich emerytur. To z kolei zwiększa niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

W Wielkiej Brytanii, gdzie wiek emerytalny wynosi 66 lat dla kobiet i mężczyzn, również planowane jest podniesienie go do 67 lat w latach 2026-2028. Kolejny wzrost - do 68 lat - ma nastąpić do 2044 roku. Rządzący jeszcze niedawno chcieli przyspieszyć ten termin na lata 2037-2039, ale zrezygnowali z tego zamiaru ze względu na spadającą oczekiwaną długość życia na Wyspach i możliwą niechęć ze strony wyborców w średnim wieku, podał "Financial Times".

W Szwecji, gdzie wiek emerytalny jest jednym z najniższych w Europie i wynosi 62 lata, w 2023 ma on wzrosnąć. Osoby urodzone w 1961 roku będą mogły liczyć na wypłatę pierwszej emerytury po osiągnięciu 63. roku życia, a do 2026 roku wiek ten ma wynieść 64 lata.

W Hiszpanii również wiek emerytalny wzrośnie. Obecnie na emeryturę można przejść w wieku 65 lat albo po 37-letnim okresie płacenia składek. Od 2027 roku wiek emerytalny będzie wynosił 67 lat albo 38,5 lat płacenia składek.

Autor:pb//az

Źródło: OECD, Financial Times, DW