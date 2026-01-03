Wybuchy w stolicy Wenezueli. Słychać było przelatujące samoloty

Eksplozje w stolicy Wenezueli Źródło: Reuters

Associated Press poinformowała, że słychać było co najmniej siedem wybuchów oraz przelatujące nisko samoloty. Z kolei agencja AFP przekazała informacje o słyszanych nad ranem głośnych eksplozjach, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty.

Według świadków agencji Reutera widoczny był co najmniej jeden słup dymu, a południowa część miasta, w pobliżu dużej bazy wojskowej, nie miała prądu.

Eksplozje w Caracas Źródło: Reuters

"Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują błyski i słupy dymu w wielu miejscach w stolicy Wenezueli, a wybuchy były na tyle silne, że trzęsły się okna oraz powodowały krótkie przerwy w dostawie prądu" - przekazała w mediach społecznościowych grupa Crown Intelligence, zajmująca się analizą globalnego bezpieczeństwa. Dodano, że "celami mogą być obiekty wojskowe".

Residents across Caracas reported loud explosions, low-flying aircraft, and siren-like alarms in the early hours of January 3rd at 2:00 AM local time. Videos circulating on social media show flashes and smoke columns at… pic.twitter.com/32uUkcdKLC — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) January 3, 2026 Rozwiń Crown Intelligence o wybuchach w Caracas Źródło: X

"Administracja Trumpa wie o doniesieniach"

Według reporterki CBS Jennifer Jacobs "urzędnicy administracji Trumpa znają doniesieniach o eksplozjach i samolotach nad stolicą Wenezueli, Caracas, które miały miejsce wczesnym rankiem". Poinformowała o tym na platformie X. Dziennikarka podkreśliła, że w tej sprawie nie ma jeszcze oficjalnego komentarza Waszyngtonu.

BREAKING: Trump administration officials are aware of reports of explosions and aircraft over Venezuela's capital Caracas early this morning, sources tell @CBSNews. No official comment yet. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026 Rozwiń Jennifer Jacobs o eksplozjach w Wenezueli Źródło: X

Napięte relacje USA i Wenezueli

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie zapowiadał operacje w ramach działań mających na celu wywarcie presji na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ustąpił ze stanowiska - przypomina agencja Reutera.

Działania te do tej pory obejmowały rozszerzenie sankcji, zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie oraz ataki na statki podejrzane o handel narkotykami na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim.

Strona amerykańska nie odniosła się jeszcze do doniesień z Caracas. Agencja Reutera zwróciła się do Pentagonu o komentarz, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

