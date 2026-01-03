Wybuchy w stolicy Wenezueli. Słychać było przelatujące samoloty

Associated Press poinformowała, że słychać było co najmniej siedem wybuchów oraz przelatujące nisko samoloty. Z kolei agencja AFP przekazała informacje o słyszanych nad ranem głośnych eksplozjach, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty.
Według świadków agencji Reutera widoczny był co najmniej jeden słup dymu, a południowa część miasta, w pobliżu dużej bazy wojskowej, nie miała prądu.
"Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują błyski i słupy dymu w wielu miejscach w stolicy Wenezueli, a wybuchy były na tyle silne, że trzęsły się okna oraz powodowały krótkie przerwy w dostawie prądu" - przekazała w mediach społecznościowych grupa Crown Intelligence, zajmująca się analizą globalnego bezpieczeństwa. Dodano, że "celami mogą być obiekty wojskowe".
"Administracja Trumpa wie o doniesieniach"
Według reporterki CBS Jennifer Jacobs "urzędnicy administracji Trumpa znają doniesieniach o eksplozjach i samolotach nad stolicą Wenezueli, Caracas, które miały miejsce wczesnym rankiem". Poinformowała o tym na platformie X. Dziennikarka podkreśliła, że w tej sprawie nie ma jeszcze oficjalnego komentarza Waszyngtonu.
Napięte relacje USA i Wenezueli
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie zapowiadał operacje w ramach działań mających na celu wywarcie presji na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ustąpił ze stanowiska - przypomina agencja Reutera.
Działania te do tej pory obejmowały rozszerzenie sankcji, zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie oraz ataki na statki podejrzane o handel narkotykami na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim.
Strona amerykańska nie odniosła się jeszcze do doniesień z Caracas. Agencja Reutera zwróciła się do Pentagonu o komentarz, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.
Autorka/Autor: os
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters