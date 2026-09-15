Świat Wenecja wstrząśnięta śmiercią nowożeńców. Zginęli krótko po ślubie Oprac. Ewa Żebrowska |

Wenecja. Ujęcia gondoli płynących kanałami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TMP - An Instant of Time/Shutterstock

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Włoskie media opisują dramatyczny finał poszukiwań w związku z wypadkiem, do którego doszło w sobotę o poranku w Wenecji na kanale Tessera (łączy on historyczne centrum miasta z lotniskiem Marco Polo). 25-letni rybak Sean Michieli wypłynął na połów o 5 rano, wraz z żoną 26-letnią Gabriellą Querino. Ich niewielka łódka rybacka zderzyła się z taksówką wodną i zatonęła. Mężczyzna zmarł w wyniku obrażeń - podał portal Corriere Della Sera. Rozpoczęto poszukiwania zaginionej kobiety.

We wtorek burmistrz Wenecji Simone Venturini poinformował w mediach społecznościowych o odnalezieniu ciała kobiety. "To wiadomość, której nigdy nie chcieliśmy usłyszeć. Wraz z tym odkryciem gaśnie ostatni promyk nadziei, a dramat, który przez ostatnie dni trzymał w napięciu całe nasze miasto, dobiega bolesnego końca". Dodał też, że "Wenecja solidaryzuje się z rodzinami dotkniętymi ogromną stratą".

Choć w trzydniowych poszukiwaniach brali udział nurkowie, strażacy, karabinierzy oraz straż przybrzeżna, ciało Gabirielli zostało zauważone w poniedziałek wieczorem przez kobietę podróżującą tramwajem wodnym. Wcześniej na wodach kanału zauważono należącą do niej torebkę.

Jak doszło do wypadku w Wenecji?

38-letni sternik taksówki wodnej w czasie zderzenia z łodzią młodego małżeństwa sam nie odniósł obrażeń. Miał od razu ruszyć do pomocy poszkodowanemu 25-latkowi.

Jak podaje portal Corriere Della Sera, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, do zdarzenia mogło dojść przez słabą widoczność i nadmierną prędkości taksówki wodnej. Obszar, w którym doszło do wypadku, jest pozbawiony zarówno monitoringu, jak i urządzeń kontrolujących prędkość jednostek pływających.

“Cadavere in Laguna a Venezia, potrebbe essere Gabriella Querino”. L’allarme dato da un passante: La tragedia nautica avvenuta all'alba di sabato 12 settembre nel canale Tessera e nel quale è morto il marito 25enne Sean Michieli. Il ritrovamento,… https://t.co/VM8hKxbhoO ▶ ⤵️ — il Resto del Carlino (@qn_carlino) September 15, 2026 Rozwiń

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w toku dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę - zaznacza Venezia Today. Sternik taksówki wodnej został objęty postępowaniem w sprawie domniemanego spowodowania śmierci w wypadku z udziałem jednostki pływającej.

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Po zdarzeniu mężczyzna przekonywał media, że łódź rybacka prawdopodobnie przecięła jego kurs, jednak jej nie zauważył i jedynie poczuł uderzenie. Reprezentujący go adwokat Jacopo Molina podkreślił, że wokół panowały trudne warunki. "Było trochę po piątej rano i było jeszcze ciemno, dlatego trudno dokładnie ustalić, co się wydarzyło" - powiedział portalowi Venezia Today.