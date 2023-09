Turyści zapłacą za wstęp do historycznej części Wenecji. "Uregulowanie ruchu jest konieczne"

Jak informuje Guardian, Wenecja przetestuje system sprzedaży biletów, w ramach którego osoby odwiedzające miasto tylko na jeden dzień będą musiały uiszczać opłatę w wysokości 5 euro (ok. 22 zł) za wstęp do historycznej części miasta. Ma to na celu ograniczenie liczby napływających turystów. Władze Wenecji podjęły decyzję we wtorek. - Uregulowanie ruchu turystycznego w niektórych okresach jest konieczne, ale nie oznacza to zamknięcia miasta. Wenecja zawsze będzie otwarta dla wszystkich - zapewnia Luigi Brugnaro, burmistrz Wenecji. Władze zgodziły się, że na razie bilet będzie obowiązywał przez 30 dni, prawdopodobnie zostaną nimi święta i weekendy wiosną i latem 2024 roku. Podkreśliły jednak w oświadczeniu, że z opłat będą zwolnieni mieszkańcy miasta, osoby dojeżdżające do pracy, studenci, dzieci poniżej 14. roku życia, a także turyści, którzy nocują w mieście. Wiele szczegółów jest nadal niejasnych, wciąż nie wiadomo między innymi, jaka będzie liczba dostępnych biletów. Plan, nad którym od dawna dyskutowano, musi zostać teraz zatwierdzony przez radę miasta, która zbiera się 12 września.