Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Magyar odmawia Orbanowi odprawy. Jest odpowiedź

|
Viktor Orban
Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że jego poprzednik Viktor Orban nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 milionów forintów, czyli około 446 tysięcy złotych. Spotkało się to z reakcją byłego szefa rządu, który zapowiedział przekazanie kwoty na charytatywny cel.

"Viktor Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do 38 801 013 forintów [około 446 tysięcy złotych - red.] odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził - za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Peter Magyar.

Wcześniej nowy szef węgierskiego rządu zapowiadał, że nie wyrazi zgody na wypłacenie odpraw byłym ministrom w rządzie Orbana. W odpowiedzi zadeklarowali oni, że przekażą środki na cele charytatywne. Magyar zaakceptował takie rozwiązanie i wezwał byłych wiceministrów do podjęcia podobnej decyzji.

Orban zapowiada przekazanie odprawy

Na wpis nowego szefa węgierskiego rządu zareagował w sobotę Orban, który zapowiedział na Facebooku, że przekaże swoją odprawę na Dom Dziecka Dobrego Samarytanina na ukraińskim Zakarpaciu. Ten położony na zachodzie Ukrainy region zamieszkuje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Znamy szczegóły wizyty Magyara w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znamy szczegóły wizyty Magyara w Polsce

Polska

W środę w Opusztaszer na południu Węgier odbyło się pierwsze posiedzenie rządu Magyara. Jego ministrowie złożyli przysięgi w parlamencie we wtorek, a on sam - w sobotę 9 maja. Partia Magyara, Tisza, zdobyła 12 kwietnia w wyborach parlamentarnych większość konstytucyjną 141 deputowanych w 199-osobowym Zgromadzaniu Narodowym Węgier.

Magyar w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. W trakcie swojej pierwszej zagranicznej wizyty w roli szefa rządu spotka się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

OGLĄDAJ: "Wypiął się z tej mafii". Jak Magyar obalił Orbana
Peter Magyar

"Wypiął się z tej mafii". Jak Magyar obalił Orbana

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
Wywiad medyczny
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarViktor Orban
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
Świat
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
Białystok
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą
Nawrocki spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem i Kukułą
Polska
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
Polska
Łosie na plaży w Helu
Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę"
METEO
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Ulewy, burze, deszcz
Kolejne fronty przejdą nad Polską. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Front burzowy kroczy nad Polską
METEO
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Dużo łatwiejsze zwroty. "Jeden przycisk, kilka kroków"
BIZNES
Nigeria. Szkoła w stanie Borno (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowali szkołę. Kilkadziesiąt dzieci uprowadzonych
Świat
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Policjant z zatrzymaną 55-latką
Opiekowała się starszym mężczyzną i wynosiła cenne przedmioty
Katowice
Przemysław Kral i Sylwester Suszek
Korzenie Zondacrypto i miliony za wyciszenie sprawy. "Nikt się nie skisi"
Michał Fuja, Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Piękne słowa Flicka o Lewandowskim. "Praca z nim to zaszczyt"
EUROSPORT
Jednym z największych problemów osób z atopowym zapaleniem skóry jest świąd
Nosiła w torebce metalowy grzebień. Świąd był nie do wytrzymania
Zuzanna Kuffel
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica