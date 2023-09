Węgry o Szwecji w NATO: nie potrzebujemy sojusznika, który ma takie zdanie o nas

Nie potrzebujemy sojusznika, który ma takie zdanie o nas - stwierdził marszałek Zgromadzenia Krajowego (parlamentu) Węgier Laszlo Kover, odnosząc się do szwedzkiego filmu edukacyjnego dla uczniów, w którym krytykowany jest stan węgierskiej demokracji. - Nie jest pewne, że musimy głosować za przystąpieniem Szwecji do NATO – oznajmił na antenie HirTV.

Aktywista Marton Gulyas: demokracja na Węgrzech stopniowo zanika

W filmie występuje m.in. węgierski lewicowy aktywista Marton Gulyas, który mówi, że od 2010 roku, czyli od dojścia Viktora Orbana do władzy, demokracja na Węgrzech stopniowo zanika. Na film zareagowali już wcześniej szef kancelarii premiera Gergely Gulyas oraz minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Szef węgierskiej dyplomacji wysłał list otwarty do swojego szwedzkiego odpowiednika, w którym ocenił, że domaganie się od parlamentu w Budapeszcie ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO oraz ataki na węgierską demokrację stoją ze sobą w sprzeczności.