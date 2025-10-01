Papież: plan Trumpa zawiera bardzo interesujące elementy

Biały Dom opublikował plan Donalda Trumpa na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Relacja Marcina Wrony

Opuszczając we wtorek letnią rezydencję w Castel Gandolfo, papież Leon XIV zatrzymał się przy czekających na niego dziennikarzach, którzy zapytali go o plan Trumpa dla Strefy Gazy. - Są bardzo interesujące elementy - oświadczył Leon XIV, cytowany przez włoską agencję Ansa. - Mam nadzieję, że Hamas zaakceptuje to w wyznaczonym czasie - dodał.

Porozumienie zaproponowane przez Trumpa zakłada trwałe zakończenie działań wojennych, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Hamas miałby oddać władzę i złożyć broń, a Strefą Gazy rządziłaby tymczasowa palestyńska administracja. Rozmieszczono by tam również międzynarodowe siły stabilizacyjne. Całością zarządzałaby międzynarodowa Rada Pokoju kierowana przez Trumpa. Docelowo władzę nad Strefą Gazy miałaby przejąć zreformowana Autonomia Palestyńska.

Papież o tym, co "budzi niepokój"

Papież był pytany także o międzynarodową Flotyllę dla Strefy Gazy, wiozącą pomoc dla ludności. - To jest bardzo trudne. Widoczna jest chęć odpowiedzi na prawdziwy kryzys humanitarny, ale jest tam wiele elementów - powiedział. Dodał: "mamy nadzieję, że nie dojdzie do przemocy i że ludzie będą szanowani. To jest bardzo ważne".

Papież odpowiedział na pytanie dotyczące słów szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o przygotowaniach do wojny. Jak ocenił, niepokój budzi ton wypowiedzi o sytuacji na świecie, bo - jak dodał - pokazuje wzrost napięcia.

Zwrócił też uwagę na zmianę nazwy Departamentu Obrony USA na Departament Wojny. - Miejmy nadzieję, że to tylko sposób mówienia - ocenił Leon XIV. - Oczywiście to styl rządów, którym chce się pokazać siłę, by wywołać wrażenie. Miejmy nadzieję, że to zadziała i że nie będzie wojny. Trzeba pracować zawsze dla pokoju - podkreślił papież.

