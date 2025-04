Tysiące wiernych przy trumnie papieża. W Watykanie zbierają się kardynałowie

W sobotę odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. W Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

Trwają przygotowania do sobotniego pogrzebu papieża Franciszka oraz do konklawe. Do Watykanu przybywają kardynałowie z całego świata. Tysiące wiernych wciąż oddaje hołd zmarłemu papieżowi. Czwartek jest drugim dniem wystawienia w Bazylice Świętego Piotra trumny z ciałem Franciszka.

W związku z masowym napływem wiernych do bazyliki watykańskiej, która miała zostać zamknięta o północy ze środy na czwartek, godziny otwarcia przedłużono tak, by wszyscy czekający w kolejce mogli do niej wejść.

W nocy do bazyliki wchodziły setki wiernych z całego świata, by pokłonić się papieżowi i zatrzymać się na chwilę modlitwy przed jego trumną po kilku godzinach oczekiwania w kolejce.

Rano w środę prosta drewniana trumna została przeniesiona w uroczystej procesji z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszkał i umarł Franciszek, do Bazyliki Świętego Piotra.

W czwartek hołd papieżowi można będzie oddać do północy, a w piątek od godziny 7.00 do godziny 19.00.

Premier Włoch Giorgia Meloni oddaje hołd zmarłemu papieżowi Franciszkowi (23.04) Źródło: ANGELO CARCONI/PAP/EPA

Trzecia kongregacja

W czwartek o godzinie 9.00 rozpocznie się trzecia kongregacja, czyli zgromadzenie kardynałów. Te codzienne spotkania w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej po śmierci papieża są przygotowaniem do jego pogrzebu, a także do konklawe. Jego data nie została jeszcze uzgodniona przez kardynałów.

W środowej kongregacji udział wzięło 103 kardynałów. W jej trakcie ustalono program mszy żałobnych, które po sobotniej liturgii pogrzebowej będą odprawiane w Watykanie przez osiem następnych dni do niedzieli 4 maja.

Zarówno w Watykanie, jak i w całym Rzymie trwają przygotowania do pogrzebu papieża, na którym oczekuje się około 200 tysięcy osób oraz 170 oficjalnych delegacji z szefami państw i rządów. Wśród nich będą prezydent USA Donald Trump i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak poinformowano, zgodnie z protokołem w pierwszym rzędzie zasiądą w czasie mszy pogrzebowej na placu Świętego Piotra prezydenci Włoch: Sergio Mattarella i ojczyzny papieża - Argentyny, Javier Milei.

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

W Wiecznym Mieście już obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z masowym napływem wiernych. Obecne są wzmocnione patrole policji i innych służb porządkowych. W rejonie Watykanu czuwają liczni przedstawiciele Ochrony Cywilnej.

Przygotowania prowadzone są też w Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie w sobotę papież zostanie pochowany. Rozważane są różne trasy przejazdu orszaku z trumną z Watykanu do bazyliki - podały włoskie media. To będzie pierwsze takie wydarzenie w czasach współczesnych.