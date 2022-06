Watykan o wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji: mocne zaproszenie do refleksji

Wyrok Sądu Najwyższego USA, który unieważnił federalne prawo do aborcji, to "mocne zaproszenie do wspólnej refleksji nad poważnym i pilnym tematem ludzkiej rozrodczości" - oświadczył w piątek przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia. Położył nacisk na "odpowiedzialność za przyszłość ludzkości".

Sąd Najwyższy USA orzekł w piątek, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. Sąd odwrócił tym samym dotychczasowy stan prawny obowiązujący od 1973 roku i precedensowej decyzji w sprawie Roe przeciwko Wade.

Według portalu Politico, 13 stanów wprowadziło ustawy, które weszły w życie w piątek lub wkrótce wejdą w życie i które zakazują aborcji od momentu poczęcia. W pięciu z nich istnieje wyjątek, pozwalający na dokonanie zakończenia ciąży, jeśli jest ona wynikiem gwałtu lub kazirodztwa. Jednocześnie aborcja pozostaje legalna przez większość trwania ciąży w 33 stanach i Dystrykcie Kolumbii.

"Mocne zaproszenie do refleksji"

"W obliczu zachodniego społeczeństwa, które traci zamiłowanie dla życia, ten akt jest mocnym zaproszeniem do wspólnej refleksji nad poważnym i pilnym tematem ludzkiej rozrodczości i warunków, jakie ją umożliwiają, gdy wybiera się życie" - podkreślił w wydanym oświadczeniu arcybiskup Paglia. "Stawką jest nasza odpowiedzialność za przyszłość ludzkości"- ocenił watykański dostojnik.

Kierowana przez niego Akademia Życia w wydanej nocie zaznaczyła, że przyłącza się do oświadczenia biskupów z USA na temat wyroku Sądu Najwyższego. Przytoczono słowa biskupów, którzy wyrazili przekonanie, że to "moment, by wyleczyć rany i naprawić podziały społeczne".

Protest przed Sądem Najwyższym USA MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

To zdaniem biskupów ze Stanów Zjednoczonych jest moment na "refleksję i dialog obywatelski, spotkanie , by budować społeczeństwo oraz gospodarkę, które będą wspierać małżeństwa i rodziny i gdzie każda kobieta otrzyma pomoc i środki, by wydać na świat dziecko z miłością".

Wyzwanie rzucone światu

"Fakt, iż wielki kraj z długą tradycją demokratyczną zmienił stanowisko w tej sprawie rzuca także wyzwanie całemu światu"- oceniła Papieska Akademia Życia.

Wyraziła przekonanie, że "ochrona i obrona życia nie jest kwestią, która może zostać ograniczona do kwestii korzystania z indywidualnych praw", gdyż ma ona "szerokie znaczenie społeczne".

Protest przed Sądem Najwyższym USA w Waszyngtonie PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

"Po 50 latach ważne jest to, by otworzyć na nowo nieideologiczną debatę o tym, jakie miejsce ochrona życia ma w społeczeństwie obywatelskim po to, by zastanowić się , jakiego rodzaju koegzystencję i społeczeństwo chcemy zbudować"- głosi nota.

Akademia zaapelowała o decyzje polityczne, które będą tworzyć warunki korzystne dla życia "bez popadania w stanowiska ideologiczne a priori". Jak zaznaczyła, to oznacza także "zagwarantowanie odpowiedniej edukacji seksualnej i pomocy medycznej dostępnej dla wszystkich" oraz kroków prawnych na rzecz ochrony rodziny i macierzyństwa.

Historia aborcji w USA Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo

Źródło: PAP