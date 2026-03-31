Świat

Watykan interweniował w sprawie incydentu w Jerozolimie

Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łacińskiego patriarchę Jerozolimy
Syreny alarmowe w Jerozolimie i Tel Awiwie. Ostrzeżenie przed irańskimi atakami
W Niedzielę Palmową izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego. W związku z tą sprawą sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin rozmawiał z ambasadorem Izraela Yaronem Sidemanem. W sprawie incydentu wypowiedziała się też rzeczniczka Białego Domu.

W komunikacie przekazanym wieczorem dziennikarzom Watykan poinformował: "W związku z przykrym incydentem 29 marca, w Niedzielę Palmową, jaki dotknął kardynała Pierbattistę Pizzaballę - łacińskiego patriarchę Jerozolimy oraz ojca Francesco Ielpo - kustosza Ziemi Świętej, którym izraelska policja uniemożliwiła wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Jego Eminencja kardynał Pietro Parolin - sekretarz stanu wraz z towarzyszącym mu sekretarzem do spraw stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi arcybiskupem Paulem Gallagherem spotkał się z ambasadorem państwa Izrael przy Stolicy Apostolskiej Jego Ekscelencją panem Yaronem Sidemanem".

Watykan pisze, że "wyrażono ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji" oraz "odnotowano porozumienie osiągnięte między Łacińskim Patriarchatem Jerozolimy a lokalnymi władzami dotyczące udziału w liturgiach Triduum Paschalnego w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie".

Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy
Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy
Patriarcha z "pełnym i natychmiastowym" dostępem do Bazyliki

W sprawie incydentu wypowiedziała się między innymi rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. - Rozmawiałam dzisiaj rano z sekretarzem stanu Marco Rubio. Wyraziliśmy wobec Izraela nasze zaniepokojenie, związane z zamknięciem tych świętych miejsc. Chcemy, żeby wierni mogli mieć do nich dostęp - powiedziała na konferencji prasowej.

- Oczywiście bezpieczeństwo to priorytet, ale rozumiemy, że Izrael pracuje nad środkami bezpieczeństwa, by otworzyć te święte miejsca w Wielkim Tygodniu. Doceniamy to - dodała.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że święte miejsca należące do wiernych chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich były w ostatnich dniach "wielokrotnie atakowane" przez irańskie pociski.

"Podczas jednego ataku odłamki pocisku rozbiły się zaledwie kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego" - powiedział w oświadczeniu na portalu X, dodając, że niedzielna decyzja "nie miała złośliwego zamiaru".

Późnym wieczorem w niedzielę Netanjahu ogłosił, że polecił odpowiednim władzom udzielić Łacińskiemu Patriarsze "pełnego i natychmiastowego dostępu" do Bazyliki Grobu Pańskiego, aby mógł on "odprawiać nabożeństwa według własnego uznania".

Wcześniej łaciński patriarchat Jerozolimy i franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej ogłosiły, że kwestie uroczystości Wielkiego Tygodnia w Bazylice Grobu Pańskiego "zostały rozwiązane". "W porozumieniu z izraelską policją zapewniony został dostęp przedstawicielom Kościołów, aby mogli odprawiać liturgie i ceremonie oraz zachować prastare tradycje" - przekazano.

Patriarchat w komunikacie wyraził wdzięczność prezydentowi Izraela Izaakowi Hercogowi za "jego szybką reakcję" i dodał, że "ochrona wolności kultu pozostaje podstawowym i wspólnym obowiązkiem".

"Naturalnie, w świetle obecnego stanu wojny dotychczasowe ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych pozostają na razie w mocy. W związku z tym kościoły zapewnią transmisje liturgii i modlitw dla wiernych w Ziemi Świętej i na całym świecie" - poinformowano.

"Niefortunny incydent" w Jerozolimie. Prezydent Izraela: wielki smutek

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica