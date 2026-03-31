Syreny alarmowe w Jerozolimie i Tel Awiwie. Ostrzeżenie przed irańskimi atakami Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W komunikacie przekazanym wieczorem dziennikarzom Watykan poinformował: "W związku z przykrym incydentem 29 marca, w Niedzielę Palmową, jaki dotknął kardynała Pierbattistę Pizzaballę - łacińskiego patriarchę Jerozolimy oraz ojca Francesco Ielpo - kustosza Ziemi Świętej, którym izraelska policja uniemożliwiła wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Jego Eminencja kardynał Pietro Parolin - sekretarz stanu wraz z towarzyszącym mu sekretarzem do spraw stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi arcybiskupem Paulem Gallagherem spotkał się z ambasadorem państwa Izrael przy Stolicy Apostolskiej Jego Ekscelencją panem Yaronem Sidemanem".

Watykan pisze, że "wyrażono ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji" oraz "odnotowano porozumienie osiągnięte między Łacińskim Patriarchatem Jerozolimy a lokalnymi władzami dotyczące udziału w liturgiach Triduum Paschalnego w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie".

Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy Źródło: Ammar Awad/PAP/EPA

Patriarcha z "pełnym i natychmiastowym" dostępem do Bazyliki

W sprawie incydentu wypowiedziała się między innymi rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. - Rozmawiałam dzisiaj rano z sekretarzem stanu Marco Rubio. Wyraziliśmy wobec Izraela nasze zaniepokojenie, związane z zamknięciem tych świętych miejsc. Chcemy, żeby wierni mogli mieć do nich dostęp - powiedziała na konferencji prasowej.

- Oczywiście bezpieczeństwo to priorytet, ale rozumiemy, że Izrael pracuje nad środkami bezpieczeństwa, by otworzyć te święte miejsca w Wielkim Tygodniu. Doceniamy to - dodała.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że święte miejsca należące do wiernych chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich były w ostatnich dniach "wielokrotnie atakowane" przez irańskie pociski.

"Podczas jednego ataku odłamki pocisku rozbiły się zaledwie kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego" - powiedział w oświadczeniu na portalu X, dodając, że niedzielna decyzja "nie miała złośliwego zamiaru".

Późnym wieczorem w niedzielę Netanjahu ogłosił, że polecił odpowiednim władzom udzielić Łacińskiemu Patriarsze "pełnego i natychmiastowego dostępu" do Bazyliki Grobu Pańskiego, aby mógł on "odprawiać nabożeństwa według własnego uznania".

Wcześniej łaciński patriarchat Jerozolimy i franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej ogłosiły, że kwestie uroczystości Wielkiego Tygodnia w Bazylice Grobu Pańskiego "zostały rozwiązane". "W porozumieniu z izraelską policją zapewniony został dostęp przedstawicielom Kościołów, aby mogli odprawiać liturgie i ceremonie oraz zachować prastare tradycje" - przekazano.

Patriarchat w komunikacie wyraził wdzięczność prezydentowi Izraela Izaakowi Hercogowi za "jego szybką reakcję" i dodał, że "ochrona wolności kultu pozostaje podstawowym i wspólnym obowiązkiem".

"Naturalnie, w świetle obecnego stanu wojny dotychczasowe ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych pozostają na razie w mocy. W związku z tym kościoły zapewnią transmisje liturgii i modlitw dla wiernych w Ziemi Świętej i na całym świecie" - poinformowano.

