Premier Izraela: nie dążymy do podboju Strefy Gazy

Armia izraelska poinformowała, że po raz pierwszy użyła systemu przeciwrakietowego Arrow 3 do przechwycenia pocisku wystrzelonego "z regionu Morza Czerwonego". Jednocześnie rebelianci Huti w Jemenie oświadczyli, że wystrzelili rakiety balistyczne przeciwko Izraelowi. Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w amerykańskiej telewizji Fox News, że jego kraj nie dąży do podboju ani okupacji Strefy Gazy. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z Bliskiego Wschodu.

> Izraelskie wojsko poinformowało w piątek nad ranem, że przeprowadziło ataki w Syrii w odpowiedzi na atak drona na szkołę w najbardziej wysuniętym na południe mieście Izraela, Ejlacie - podał portal Times of Israel. W oświadczeniu Sił Obronnych Izraela (IDF) stwierdzono, że celem była organizacja, która wystrzeliła drona. Nie sprecyzowano jednak, kto stał za tym atakiem, skąd on pochodził ani w co uderzyły IDF.