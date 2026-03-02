W cieśninie Ormuz "płonie tankowiec trafiony dronami"

Ruch morski w Cieśninie Ormuz Źródło: Reuters/LSEG

Tankowiec Athe Nova płonie po trafieniu przez dwa drony w cieśninie Ormuz - przekazała Gwardia Rewolucyjna (IRGC) irańskim mediom. W komunikacie nie stwierdzono wprost, że to Gwardia zaatakowała statek, ale incydent został wymieniony w raporcie dotyczącym działań militarnych tej jednostki.

Jak podaje Reuters, dwa źródła związane z ruchem morskim potwierdzają, że pływający pod flagą Hondurasu tankowiec Athe Nova, powiązany z USA, zatrzymał się po tym, jak uderzyły w niego dwa irańskie drony.

Ataki na statki u wybrzeży Iranu

Irańska Gwardia Rewolucyjna zabroniła w sobotę transportu przez cieśninę Ormuz, którą w normalnych warunkach przepływa około 20 procent zużywanej na całym świecie ropy naftowej. Doszło do kilku ataków na tankowce. Co najmniej 150 takich statków zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim, którym surowce są dalej transportowane na Ocean Indyjski.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, w tym położone tam amerykańskie bazy.

Konflikt spowodował w poniedziałek znaczący wzrost ceny ropy i gazu na światowych rynkach. Irańskie naloty uderzyły w infrastrukturę związaną z wydobyciem i przetwarzaniem tych surowców w Arabii Saudyjskiej i Katarze. Oba te państwa, podobnie jak m.in. Irak i Izrael, czasowo ograniczyły lub wstrzymały wydobycie ropy i gazu.

