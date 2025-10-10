Logo strona główna
Świat

Orban o Nawrockim i "rebelii". "Teraz jest nas dwóch"

Viktor Orban
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Viktor Orban odniósł się w mediach społecznościowych do listu Karola Nawrockiego, w którym prezydent wyraził sprzeciw wobec przyjęcia przez Polskę paktu migracyjnego. Węgierski premier napisał, że jego kraj podziela to stanowisko. "Teraz jest nas dwóch. Jeśli dołączy ktoś trzeci, to będzie już rebelia" - dodał

W czwartek wieczorem premier Węgier Viktor Orban zamieścił wpis na platformie X, w którym skomentował sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego wobec wdrożenia w Polsce paktu migracyjnego.

"Europa się zmienia: prezydent Karol Nawrocki odmawia wdrożenia paktu migracyjnego w Polsce." - napisał.

"My również odmawiamy. Teraz jest nas dwóch. Jeśli dołączy ktoś trzeci, to będzie już rebelia" - dodał

Nawrocki pisze do Von der Leyen

W czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał, że Karol Nawrocki skierował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Nawrocki napisał w nim, że "nielegalna migracja jest problemem, z którym Europa musi sobie poradzić", jednak według niego "rozwiązaniem nie jest przymusowe odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej".

Zdaniem prezydenta wspólnym zadaniem krajów członkowskich UE "powinno być przede wszystkim uszczelnianie granic i walka z przemytnikami".

Nawrocki pisze do Von der Leyen. "Uprzejmie informuję..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki pisze do Von der Leyen. "Uprzejmie informuję..."

Polska

Pakt migracyjny - czyli unijny Pakt o Migracji i Azylu - to zestaw dziesięciu rozporządzeń i dyrektyw zaproponowanych przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku. Oznacza nowe podejście do polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, ponieważ ma uregulować szeroki zakres spraw.

Mimo że w Polsce pakt migracyjny kojarzy się głównie z relokacją migrantów, czyli jednym z tak zwanych mechanizmów solidarnościowych zapisanych w jednym z rozporządzeń, to jednak pakt dotyczy wielu kwestii: od unowocześnienia unijnej bazy odcisków palców, przez walkę z przemytem migrantów, do wprowadzenia nowych procedur azylowych.

Od przedstawienia propozycji paktu we wrześniu 2020 roku do grudnia 2023 wewnątrz Unii Europejskiej trwały długie negocjacje poszczególnych dokumentów wchodzących w skład paktu. Parlament Europejski zatwierdził pakt 10 kwietnia stosunkiem 322 głosów "za" przy 266 głosach "przeciwko" i 31 wstrzymujących się. 

Autorka/Autor: ms

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

