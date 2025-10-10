Orban o Nawrockim i "rebelii". "Teraz jest nas dwóch"

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

W czwartek wieczorem premier Węgier Viktor Orban zamieścił wpis na platformie X, w którym skomentował sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego wobec wdrożenia w Polsce paktu migracyjnego.

"Europa się zmienia: prezydent Karol Nawrocki odmawia wdrożenia paktu migracyjnego w Polsce." - napisał.

"My również odmawiamy. Teraz jest nas dwóch. Jeśli dołączy ktoś trzeci, to będzie już rebelia" - dodał

Europe is shifting: President @NawrockiKn refuses to implement the migration pact in Poland.



We refuse as well. Now there are two of us. If a third joins, that’s already a rebellion. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 9, 2025 Rozwiń

Nawrocki pisze do Von der Leyen

W czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał, że Karol Nawrocki skierował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Nawrocki napisał w nim, że "nielegalna migracja jest problemem, z którym Europa musi sobie poradzić", jednak według niego "rozwiązaniem nie jest przymusowe odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej".

Prezydent Karol Nawrocki wystosował list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym poinformował, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów. pic.twitter.com/JVGsMuaNIw — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 9, 2025 Rozwiń

Zdaniem prezydenta wspólnym zadaniem krajów członkowskich UE "powinno być przede wszystkim uszczelnianie granic i walka z przemytnikami".

Pakt migracyjny - czyli unijny Pakt o Migracji i Azylu - to zestaw dziesięciu rozporządzeń i dyrektyw zaproponowanych przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku. Oznacza nowe podejście do polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, ponieważ ma uregulować szeroki zakres spraw.

Mimo że w Polsce pakt migracyjny kojarzy się głównie z relokacją migrantów, czyli jednym z tak zwanych mechanizmów solidarnościowych zapisanych w jednym z rozporządzeń, to jednak pakt dotyczy wielu kwestii: od unowocześnienia unijnej bazy odcisków palców, przez walkę z przemytem migrantów, do wprowadzenia nowych procedur azylowych.

Od przedstawienia propozycji paktu we wrześniu 2020 roku do grudnia 2023 wewnątrz Unii Europejskiej trwały długie negocjacje poszczególnych dokumentów wchodzących w skład paktu. Parlament Europejski zatwierdził pakt 10 kwietnia stosunkiem 322 głosów "za" przy 266 głosach "przeciwko" i 31 wstrzymujących się.

