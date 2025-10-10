Orban o Nawrockim i "rebelii". "Teraz jest nas dwóch"

W czwartek wieczorem premier Węgier Viktor Orban zamieścił wpis na platformie X, w którym skomentował sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego wobec wdrożenia w Polsce paktu migracyjnego.
"Europa się zmienia: prezydent Karol Nawrocki odmawia wdrożenia paktu migracyjnego w Polsce." - napisał.
"My również odmawiamy. Teraz jest nas dwóch. Jeśli dołączy ktoś trzeci, to będzie już rebelia" - dodał
Nawrocki pisze do Von der Leyen
W czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał, że Karol Nawrocki skierował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.
Nawrocki napisał w nim, że "nielegalna migracja jest problemem, z którym Europa musi sobie poradzić", jednak według niego "rozwiązaniem nie jest przymusowe odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej".
Zdaniem prezydenta wspólnym zadaniem krajów członkowskich UE "powinno być przede wszystkim uszczelnianie granic i walka z przemytnikami".
Pakt migracyjny - czyli unijny Pakt o Migracji i Azylu - to zestaw dziesięciu rozporządzeń i dyrektyw zaproponowanych przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku. Oznacza nowe podejście do polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, ponieważ ma uregulować szeroki zakres spraw.
Mimo że w Polsce pakt migracyjny kojarzy się głównie z relokacją migrantów, czyli jednym z tak zwanych mechanizmów solidarnościowych zapisanych w jednym z rozporządzeń, to jednak pakt dotyczy wielu kwestii: od unowocześnienia unijnej bazy odcisków palców, przez walkę z przemytem migrantów, do wprowadzenia nowych procedur azylowych.
Od przedstawienia propozycji paktu we wrześniu 2020 roku do grudnia 2023 wewnątrz Unii Europejskiej trwały długie negocjacje poszczególnych dokumentów wchodzących w skład paktu. Parlament Europejski zatwierdził pakt 10 kwietnia stosunkiem 322 głosów "za" przy 266 głosach "przeciwko" i 31 wstrzymujących się.
Autorka/Autor: ms
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET