Świat Orban: będziemy dalej walczyć dla dobra narodu węgierskiego Justyna Sochacka |

Orban: dla nas wyniki wyborów są bardzo bolesne

Wybory parlamentarne na Węgrzech wygrała opozycyjna partia Tisza Petera Magyara. Według wyników na podstawie niemal 99 procent przeliczonych głosów może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc.

Orban: wyborcy strony patriotycznej zawsze mogą na nas liczyć

Viktor Orban opublikował w poniedziałek wieczorem nagranie w serwisie X. Jak napisał, "będziemy dalej walczyć dla dobra narodu węgierskiego".

Jak mówił, "w niedzielnych wyborach ponad 2 250 000 wyborców poparło listę koalicji Fidesz-KDNP i jej kandydatów". Ocenił, że "tak liczna jest dziś na Węgrzech strona patriotyczna, nasza wspólnota polityczna" i podziękował wszystkim zwolennikom.

The work begins now. We will regroup and continue fighting for the Hungarian people! pic.twitter.com/3PKz3UTOrR — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 13, 2026 Rozwiń

Wspomniał, że w 2014 roku, "dzięki poparciu takiej samej liczby wyborców, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo wyborcze". W niedzielę natomiast ponieśli porażkę.

Orban podkreślił, że "wyborcy strony patriotycznej zawsze mogą na nas liczyć". - Fidesz to najbardziej zjednoczona wspólnota polityczna Węgier. Służymy wiernie narodowi węgierskiemu od dziesięcioleci i będziemy to robić nadal w nadchodzących latach - powiedział.

- Naszym planem jest współpraca z naszymi wyborcami, aby chronić osiągnięcia strony patriotycznej, reorganizować się w nadchodzących tygodniach, odwiedzać każdy okręg wyborczy i zgromadzic naszych wolontariuszy, aktywistów, przedstawicieli i kandydatów - zapowiedział Orban.

Na koniec dodał, że 28 kwietnia odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.

OGLĄDAJ: Orban: będziemy w opozycji