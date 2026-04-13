Świat

Orban: będziemy dalej walczyć dla dobra narodu węgierskiego

Viktor Orban
Orban: dla nas wyniki wyborów są bardzo bolesne
Źródło: TVN24
Fidesz to najbardziej zjednoczona wspólnota polityczna Węgier. Służymy wiernie narodowi węgierskiemu od dziesięcioleci i będziemy to robić nadal - powiedział premier Viktor Orban w opublikowanym nagraniu.

Wybory parlamentarne na Węgrzech wygrała opozycyjna partia Tisza Petera Magyara. Według wyników na podstawie niemal 99 procent przeliczonych głosów może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc.

Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?

Orban: wyborcy strony patriotycznej zawsze mogą na nas liczyć

Viktor Orban opublikował w poniedziałek wieczorem nagranie w serwisie X. Jak napisał, "będziemy dalej walczyć dla dobra narodu węgierskiego".

Jak mówił, "w niedzielnych wyborach ponad 2 250 000 wyborców poparło listę koalicji Fidesz-KDNP i jej kandydatów". Ocenił, że "tak liczna jest dziś na Węgrzech strona patriotyczna, nasza wspólnota polityczna" i podziękował wszystkim zwolennikom.

Wspomniał, że w 2014 roku, "dzięki poparciu takiej samej liczby wyborców, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo wyborcze". W niedzielę natomiast ponieśli porażkę.

Orban podkreślił, że "wyborcy strony patriotycznej zawsze mogą na nas liczyć". - Fidesz to najbardziej zjednoczona wspólnota polityczna Węgier. Służymy wiernie narodowi węgierskiemu od dziesięcioleci i będziemy to robić nadal w nadchodzących latach - powiedział.

- Naszym planem jest współpraca z naszymi wyborcami, aby chronić osiągnięcia strony patriotycznej, reorganizować się w nadchodzących tygodniach, odwiedzać każdy okręg wyborczy i zgromadzic naszych wolontariuszy, aktywistów, przedstawicieli i kandydatów - zapowiedział Orban.

Na koniec dodał, że 28 kwietnia odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.

Orban: będziemy w opozycji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/PM_ViktorOrban

WęgryViktor Orban
imageTitle
Otwierają baseny dla Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
OBWE: Na Węgrzech nie było równych szans. Rządząca partia korzystała z przewag
Świat
Para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima przylecieli do Stanów Zjednoczonych
Kolacja i nocleg w Białym Domu. W kraju protestują
Świat
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
WARSZAWA
imageTitle
Miedwiediew ukarany. Śmieszna grzywna za furię
EUROSPORT
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny dzień polskiego snookera. O której mecz Kowalskiego z Jonesem?
EUROSPORT
Włochy
W weneckim kanale unosiła się ogromna martwa ryba
METEO
imageTitle
Dwa gole za trzy punkty. Pogoń przełamała się w arcyważnym meczu
EUROSPORT
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
BIZNES
Waldemar Żurek
"Przestępstwo polegające na pomocnictwie prezydentowi". Żurek podjął decyzję
Jarosław Kaczyński
Kwaśniewski: Węgry będą problemem dla PiS-u
KROPKA NAD I
Donald Trump
Trump jako Jezus? Tak się tłumaczy z kontrowersyjnej grafiki
Świat
imageTitle
Jacek Magiera spocznie na Powązkach
EUROSPORT
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
BIZNES
imageTitle
Błysk geniuszu. Brejk maksymalny w kwalifikacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Komisja odrzuciła wniosek Konfederacji. Projekt o statusie osoby najbliższej idzie dalej
Fakty po faktach - Paweł Kowal
Kowal o "uzależnieniu" Węgier. "Bardzo ciężka sytuacja"
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent ułaskawił Weronikę Krawczyk
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca
METEO
Budapeszt, Węgry
Fala sprzedaży nieruchomości na Węgrzech. Zwrócili uwagę na terminy i ceny
Świat
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Myśleli, że to granat. Służby postawione na równe nogi
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty skrytykował Trumpa. Ostra odpowiedź ambasadora USA
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel policji
WARSZAWA
imageTitle
Trudne zadanie Barcelony. Kiedy rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów? Terminarz
EUROSPORT
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
We wtorek powieje silniejszy wiatr, u niektórych spadnie deszcz
METEO
Do zdarzenia doszło w Toruniu (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 20-latka w szpitalu. Zarzuty dla pielęgniarki
Kielce
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica