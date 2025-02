182 miliony dolarów, czyli równowartość ponad 720 milionów złotych - taką kwotę władze Szwajcarii zwrócą Uzbekistanowi w ramach postępowania karnego przeciwko Gulnarze Karimowej, najstarszej córce byłego prezydenta Islama Karimowa, która obecnie przebywa w więzieniu - poinformował portal Times of Central Asia. Szwajcarska Prokuratura Generalna skonfiskowała pieniądze w 2012 roku.

Portal przekazał, że porozumienie podpisali w ubiegłym tygodniu w stolicy Uzbekistanu Taszkencie minister sprawiedliwości tego kraju Akbar Toszkułow i ambasador Szwajcarii w Uzbekistanie Konstantin Obolensky. Pieniądze zostaną przekazane do Uzbekistanu za pośrednictwem Funduszu Uzbekistan Vision 2030 i mają być przeznaczone na realizację projektów w sektorach zdrowia i edukacji.

To drugie porozumienie w tej sprawie; pierwsze podpisano w sierpniu 2022 roku i przewidywało zwrot około 131 mln USD (równowartość ok. 521 mln zł); łącznie więc kwota środków wytransferowanych przez córkę byłego prezydenta środkowoazjatyckiego kraju ze skarbu państwa wyniesie 313 mln USD (ponad 1,2 mld zł).

Od stanowiska w ONZ do więzienia

52-letnia Gulnara Karimowa jest córką zmarłego w 2016 roku prezydenta położonej w Azji Środkowej Republiki Uzbekistanu Islama Karimowa. Był on przywódcą swojego kraju od początku uzyskania niepodległości w 1991 roku po rozpadzie ZSRR, a jego autorytarne rządy wywoływały krytykę ze strony Zachodu.

Córka prezydenta oskarżona o korupcję

W 2012 roku śledczy w Szwajcarii, Szwecji i Francji oskarżyli ją o korupcję i pranie uzyskanych z łapówek pieniędzy, dzięki którym stworzyła w Taszkencie imperium finansowe, w którego skład weszły stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, gazety. Gulnara wypadła z łask ojca, gdy porównała go do Stalina i publicznie zaatakowała matkę oraz młodszą siostrę. Zamrożono wtedy konta bankowe jej firm i fundacji oraz rozpoczęto śledztwo w sprawie malwersacji finansowych. Do aresztu trafiło kilku jej bliskich współpracowników.