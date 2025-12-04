Logo strona główna
Świat

Prywatna wyspa Epsteina. Ujawniono nieznane zdjęcia

2025-12-03T211045Z_1_LWD711703122025RP1_RTRWNEV_C_7117-USA-TRUMP-EPSTEIN-0010
Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina. Ujawniono zdjęcia i filmy
Źródło: Reuters
Ponad 100 zdjęć pokazujących prywatną wyspę, należącą niegdyś do finansisty Jeffreya Epsteina, ujawnili członkowie Partii Demokratycznej. Pokazane zdjęcia i nagrania "rzucają nowe światło na miejsce, które przez dekady było epicentrum wykorzystywania seksualnego młodych dziewcząt i kobiet" - ocenia CNN.

19 listopada prezydent Donald Trump podpisał ustawę nakazującą upublicznienie akt rządowych dotyczących zmarłego skazanego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Ta decyzja stanowiła przełom w trwającym od wielu miesięcy sporze na temat ich ujawnienia. Jak wskazuje CNN, wydarzyć się to może w ciągu kilku dni.

Tymczasem już w środę zdjęcia i filmy z prywatnej wyspy Little St James, która niegdyś należała do Jeffrey'a Epsteina, zostały upublicznione przez członków Partii Demokratycznej. Zdaniem amerykańskich mediów ta publikacja ma wywrzeć presję na wymiar sprawiedliwości, by przyspieszyć ujawnienie reszty rządowych dokumentów. Jak relacjonuje BBC, tego samego dnia pięciu członków Kongresu zwróciło się z prośbą do Pam Bondi o podanie daty planowanej publikacji akt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Ta sprawa miała ucichnąć, wypłynęły zdjęcia z wesela

Angelika Maj

Prywatna wyspa Epsteina

Demokratyczny kongresmen Robert Garcia ocenił, że zdjęcia te stanowią "niepokojący wgląd" w świat Epsteina. Materiały, zarówno nagrania jak i fotografie, zostały przekazane członkom Komisji Nadzoru z Izby Reprezentantów przez organy ścigania z należących do Stanów Zjednoczonych Wysp Dziewiczych, gdzie znajduje się wyspa Little St James.

Jak podkreśla CNN, zdjęcia te "rzucają nowe światło na miejsce, które przez dekady było epicentrum wykorzystywania seksualnego młodych dziewcząt i kobiet" przez nieżyjącego już przestępcę.

Wyspa Epsteina. Nieujawnione wcześniej zdjęcia
Wyspa Epsteina. Nieujawnione wcześniej zdjęcia
Źródło: Reuters

Co widać na zdjęciach i nagraniach, które pokazano publicznie po raz pierwszy? Na niewielkiej wyspie widoczna jest wystawna luksusowa rezydencja z basenem, przypominająca ośrodek wypoczynkowy z widokiem na ocean.

Wyspa należąca do Jeffrey'a Epsteina
Wyspa należąca do Jeffrey'a Epsteina
Źródło: Reuters

Zdjęcia ukazują kilka sypialni, łazienek, a także m.in. pokój z maskami na ścianie, w którym znajduje się fotel wyglądający jak dentystyczny.

Wnętrza nieruchomości na wyspie Epsteina
Wnętrza nieruchomości na wyspie Epsteina
Źródło: Reuters

Zdjęcia te, jak precyzuje "NYT" dają wgląd w życie Epsteina na odludnych wyspach, które "wykorzystywał jako osobistą kryjówkę" i na które miał "sprowadzać dziewczynki nawet w wieku 11 lat".

Demokraci upubliczniają zdjęcia z wyspy Epsteina
Demokraci upubliczniają zdjęcia z wyspy Epsteina
Źródło: Reuters

Jednak jak zauważa dziennik, "zdają się ujawniać niewiele nowych informacji" na temat samego zmarłego finansisty. Przedstawiają bowiem dość skromnie urządzone sypialnie, a najbardziej kontrowersyjne zdjęcie pomieszczenia z fotelem dentystycznym i maskami, może mieć proste wytłumaczenie - ostatnia dziewczyna Jeffreya Epsteina, Karyna Shuliak, była dentystką.

Prywatna wyspa zmarłego finansisty
Prywatna wyspa zmarłego finansisty
Źródło: Reuters

Jak wskazują osoby odpowiedzialne za środową publikację zdjęć, zostały one wybrane z szerszego zbioru. Tymczasem jak ocenia "NYT" ustawa, którą podpisał prezydent, zawiera "istotne wyjątki", w tym przepis chroniący departament przed ujawnianiem akt związanych z trwającymi śledztwami, co mogłoby oznaczać, że wiele dokumentów mimo ujawnienia wciąż pozostałoby poufnych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, BBC, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Jeffrey EpsteinUSA
