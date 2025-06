Prof. Daniel Boćkowski: Izrael nie zniszczył zapasów uranu Źródło: TVN24; Reuters

Kluczowe fakty: Od ataku Izraela na Iran 13 czerwca niemal każdego dnia trwa wymiana ognia między stronami.

W nocy z soboty na niedzielę prezydent Donald Trump poinformował, że USA zbombardowały trzy irańskie obiekty atomowe.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w nocy z soboty na niedzielę, że Stany Zjednoczone zbombardowały trzy obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan. W swoim późniejszym orędziu powiedział, że "kluczowe irańskie zakłady wzbogacania uranu zostały całkowicie i kompletnie zrównane z ziemią". - Iran, tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobi, przyszłe ataki będą o wiele większe i o wiele łatwiejsze - zagroził.

Dziennik "New York Times" podał - powołując się na anonimowego przedstawiciela władz USA - że wstępne oceny skutków bombardowań wskazują na zniszczenie zakładu w Fordo. Uderzenia dokonano za pomocą bombowców B-2, które miały zrzucić sześć 13-tonowych bomb penetrujących MOP (Massive Ordnance Penetrators), największych nieatomowych bomb w arsenale USA. Jak poinformowała stacja Fox News, w atakach na pozostałe ośrodki użyto 30 pocisków manewrujących Tomahawk.

Zakład w Fordo

Ukończony w 2009 roku zakład w Fordo leży ukryty w górach około 160 kilometrów na południe od Teheranu. Iran spędził lata na umacnianiu obiektu, który ma przetrwać ataki konwencjonalnych bomb zrzucanych z powietrza. Choć na terenie bazy nie ma najnowocześniejszych w Iranie zakładów wzbogacania uranu, to są tam zaawansowane wirówki.

Umieszczony pod twardą skałą, osłonięty zbrojonym betonem i otoczony obroną przeciwlotniczą zakład w Fordo symbolizuje zabezpieczenie programu nuklearnego Teheranu, zaprojektowanego tak, by przetrwać pełnoskalowy atak, z wystarczającą liczbą wirówek i wysoko wzbogaconym uranem, by potencjalnie wyprodukować szybko broń jądrową.

Zakład wzbogacania uranu w Fordo przed atakiem USA Zakład wzbogacania uranu w Fordo, zdjęcia satelitarne sprzed ataku z 20 i 21 czerwca 2025 roku Źródło: MAXAR/Reuters Zakład wzbogacania uranu w Fordo, zdjęcia satelitarne sprzed ataku z 20 i 21 czerwca 2025 roku Źródło: MAXAR/Reuters Zakład wzbogacania uranu w Fordo, zdjęcia satelitarne sprzed ataku z 20 i 21 czerwca 2025 roku Źródło: MAXAR/Reuters Zakład wzbogacania uranu w Fordo, zdjęcia satelitarne sprzed ataku z 20 i 21 czerwca 2025 roku Źródło: MAXAR/Reuters Zakład wzbogacania uranu w Fordo, zdjęcia satelitarne sprzed ataku z 20 i 21 czerwca 2025 roku Źródło: MAXAR/Reuters

Większość wysoko wzbogaconego uranu, który znajdował się w irańskim ośrodku nuklearnym w Fordo, została stamtąd przetransportowana przed atakiem wojsk amerykańskich - podał w niedzielę Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciel władz Iranu.

Agencja poinformowała, że liczba pracowników przebywających w tym położonym pod ziemią zakładzie została zredukowana do minimum.

Strategiczny ośrodek Natanz

Natanz jest głównym irańskim ośrodkiem wzbogacania uranu. Jego instalacje nuklearne były celem izraelskich ataków od początku eskalacji konfliktu między państwami.

Zakłady w Isfahanie

W Isfahanie składowany ma być fluorek uranu (UF-6), używany w procesie wzbogacania uranu do poziomu wymaganego do konstrukcji broni jądrowej. Tam również mają znajdować się zakłady produkujące wirówki do wzbogacania uranu.

