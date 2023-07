Wyciągnął kobietę z płonącego samochodu. "Uratował jej życie"

Funkcjonariusz natychmiast przedarł się przez zarośla, by dotrzeć do samochodu, "wybił okno i wyciągnął z pojazdu osobę za kierownicą, prawdopodobnie uratował jej życie" - przekazało biuro szeryfa we wpisie opublikowanym na Instagramie, do którego dołączono nagranie z interwencji, zarejestrowane przez kamerę w mundurze Taylora. Słychać na nim paniczny krzyk kobiety uwięzionej w samochodzie i sierżanta wołającego w jej kierunku: "Wysiadaj! Samochód się pali!" oraz "Podaj mi rękę, jestem tutaj, aby ci pomóc". Po odciągnięciu rannej w bezpieczne miejsce, sierżant Taylor sprawdził, czy w pojeździe są pasażerowie, po czym poprosił świadka zdarzenia o pomoc w przeniesieniu kobiety w bezpieczne miejsce.