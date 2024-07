Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Bo już kiedyś pokonałem Donalda Trumpa i zrobiłem w czasie mojej kadencji więcej niż inni prezydenci - mówił w rozmowie z dziennikarzami Joe Biden. Powiedział im też, że mylili się w swoich prognozach, co do "zalewania USA republikańską falą".

Joe Biden rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku. Wylatywał z Wisconsin, gdzie wcześniej spotkał się z wyborcami i udzielił wywiadu stacji ABC News . Pytali go, dlaczego uważa, że jest najlepszym kandydatem, by wygrać wybory. - Bo pokonałem już kiedyś Donalda Trumpa i zrobiłem więcej niż inni prezydenci - odparł.

Biden potwierdza kandydaturę, demokraci mają wątpliwości

Doniesienia o ewentualnym wycofaniu się Bidena z wyborów pojawiły się po słabej dla niego debacie. Mierzy się z coraz otwarciej wyrażanymi obawami co do jego szans ze strony polityków własnej partii. W środę do wycofania się z wyścigu wezwał go drugi kongresmen demokratów, Raul Grijalva z kluczowej dla wyniku wyborów Arizony. Wcześniej podobny apel wystosował kongresmen z Teksasu Lloyd Duggett, a dwójka innych - Jared Golden z Maine i Marie Gluesenkamp-Perez - stwierdziła, że Biden przegra wybory. Była liderka Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi stwierdziła natomiast, że zasadne jest pytanie, czy występ Bidena w debacie był tylko "epizodem", i wezwała zarówno Bidena, jak i Trumpa do poddania się badaniom.