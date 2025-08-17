USA wstrzymały wydawanie wiz dla osób ze Strefy Gazy

Strefa Gazy. Relacja dr Thomasa Adamkiewicza, który pracuje na miejscu Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę Departament Stanu USA poinformował o wstrzymaniu przyznawania wiz na tymczasowy pobyt mieszkańcom Strefy Gazy.

Resort podkreślił, że prowadzony jest kompleksowy i szczegółowy przegląd procedur stosowanych w celu ich wydawania. Przekazano, że w ostatnich dniach wydano "niewielką liczbę tymczasowych wiz medyczno-humanitarnych" – zaznaczył Reuters.

All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days. — Department of State (@StateDept) August 16, 2025 Rozwiń Departament Stanu USA wstrzymał wizy dla mieszkańców Strefy Gazy Źródło: X

Reakcja na wpis prawicowej aktywistki

Agencja Reutera zaznaczyła, że decyzja Departamentu Stanu nastąpiła po tym, gdy Laura Loomer, skrajnie prawicowa aktywistka i sojuszniczka prezydenta Donalda Trumpa, poinformowała w piątek w mediach społecznościowych o przylotach palestyńskich "uchodźców" do USA. Działaczka stwierdziła także, że "Stany Zjednoczone nie są światowym szpitalem".

Oświadczenie Loomer wywołało oburzenie wśród niektórych Republikanów. Kongresmen Randy Fine z Florydy nazwał to "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego".

Według danych opublikowanych na stronie internetowej Departamentu Stany Zjednoczone wydały ponad 3800 wiz tymczasowego pobytu typu B1/B2, które umożliwiają ubieganie się o leczenie w Stanach Zjednoczonych posiadaczom dokumentu tożsamości Autonomii Palestyńskiej. 640 tych wiz wydano w maju.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Około 20 żywych zakładników jest wciąż więzionych. Według władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 61,8 tys. Palestyńczyków.

Negocjacje dotyczące rozejmu utknęły w impasie. Izrael zapowiedział nową ofensywę i zdobycie miasta Gazy, co oznacza przesiedlenie około połowy z 2,1 mln mieszkańców tego terytorium.

W zrujnowanej wojną Strefie Gazy pogłębia się kryzys humanitarny, w tym głód, co jest jedną z przyczyn narastającej krytyki Izraela ze strony światowej opinii publicznej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD