18 tysięcy lekarzy wzywa do odrzucenia kandydatury Roberta F. Kennedy'ego Jr.

Komitet Ochrony Opieki Zdrowotnej wystosował list otwarty do Senatu Stanów Zjednoczonych, w którym zaapelował by nie zatwierdzano kandydatury Roberta F. Kennedy'ego Jr. na stanowisko szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Pod listem podpisało się już ponad 18 tysięcy lekarzy.

List do Senatu został opublikowany przez Komitet Ochrony Opieki Zdrowotnej w czwartek na ich stronie internetowej. W apelu, pod którym podpisało się już ponad 18 tys. lekarzy, decyzja o mianowaniu Roberta F. Kennedy'ego Jr. na stanowisko szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej została określona jako "policzek wymierzony każdemu pracownikowi służby zdrowia, który poświęcił życie na chronieniu pacjentów przed chorobami i śmiercią, którym da się zapobiec". "Amerykanie zasługują na coś lepszego" - dodano.

Wezwanie do odrzucenia kandydatury Kennedy'ego Jr.

Lekarze sprzeciwiają się nominacji Kennedy'ego między innymi dlatego, że "RFK Jr. spędził dekady na podważaniu publicznego zaufania do szczepionek, rozpowszechniając fałszywe twierdzenia i teorie spiskowe, posuwając się nawet do porównywania programów szczepień do działań nazistowskich Niemiec". Podkreślono, że "jego nominacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i ogółu społeczeństwa". Komitet dodaje również, że "RFK Jr. nie ma żadnego wiarygodnego doświadczenia w opiece zdrowotnej ani medycynie".