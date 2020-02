Na ostatni posiłek zamówił schabowego z ziemniakami, ciasto i lody. Stracony po 35 latach od wyroku

Wstawili się za nim strażnicy

Do więzienia Sutton trafił jako 19-latek z wyrokiem dożywocia za zabicie babci. Przyznał się później również do zamordowania dwóch innych osób, w tym swojego przyjaciela z dzieciństwa, za co otrzymał karę podwójnego dożywocia. Na karę śmierci został skazany w 1985 r. za zabicie współwięźnia.

"Człowiek, którego spotkałem, był człowiekiem miłym i łagodnym"

W stolicy stanu Nashville, przed budynkiem, gdzie na krześle elektrycznym przeprowadzono egzekucję skazańca, od czwartkowego popołudnia zbierali się przeciwnicy kary śmierci. Wielu z nich modliło się za skazanego. Jeden z przeciwników egzekucji Suttona - który, jak twierdził, miał okazję spotkać się z nim w czasie Bożego Narodzenia - napisał w mediach społecznościowych: "Kiedy usłyszycie w wiadomościach, że Nick Sutton został dziś stracony, nie wierzcie w to ani przez minutę. Nick Sutton jest dziś bardziej żywy niż kiedykolwiek był na tej ziemi. Jest wolny od więzienia i bólu tego świata. (...) Człowiek, którego spotkałem, był człowiekiem miłym i łagodnym. Otaczała go wiara w Boga".

We wpisie tym zacytowano także ostatnie przesłanie Suttona. "Spotkałem w tej drodze wielu przyjaciół i wielu ludzi ubogaciło moje życie. Poświęcili mi uwagę, podnieśli mnie i jestem za to wdzięczny. Jeśli mógłbym wam zostawić jedną rzecz: nigdy nie wątpijcie w to, że Jezus Chrystus może naprawić każdego i każdy problem. (...) On nadał mojemu życiu sens. (...) Nawet umierając, wychodzę z tego jako zwycięzca".