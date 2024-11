Od tygodni słyszała dziwne dźwięki. Pod podłogą jej domu mieszkał nagi mężczyzna

Nagi mężczyzna pod budynkiem

Funkcjonariusze przybyli na miejsce i znaleźli pod podłogą budynku nagiego mężczyznę. Jak powiedział wnuk 93-latki w rozmowie z KCAL News, mężczyzna ten przez kilka godzin odmawiał wyjścia. W związku z tym ok. godz. 4:30 nad ranem policjanci ostatecznie użyli gazu łzawiącego, by zmusić go do wyjścia. Nagi mężczyzna został zidentyfikowany jako 27-letni Issac Betancourt. Policja w Los Angeles poinformowała, że został on zatrzymany za wtargnięcie na teren prywatny. Nie wyjaśniono, dlaczego mężczyzna był nagi.