Zaginęły po zabójstwie matki. Tajemnica sióstr rozwiązana po 36 latach

Bydgoszcz. Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana Źródło: KWP w Bydgoszczy

Udostępnij Facebook Kopiuj link

12 grudnia 1989 roku na pustyni w Arizonie odnaleziono ciało kobiety. Była ona wielokrotnie dźgnięta nożem. Dwa dni później w parku Oxnard nad oceanem w Kalifornii odnaleziono dwie dziewczynki. Porzucono je na podłodze w toalecie. Młodsza dziewczynka miała 2 miesiące, starsza 14. Służby nie powiązały wówczas tych spraw ze sobą. Stało się to możliwe dopiero po 36 latach, dzięki badaniom DNA.

Siostry trafiły w 1989 roku do adopcji. Pod nowymi nazwiskami spędziły dzieciństwo z kochającą rodziną w hrabstwie Ventura. Jak udało się po latach powiązać ich odnalezienie ze sprawa zamordowanej kobiety?

Siostry z Kalifornii odnalezione po 36 latach Źródło: Mohave County Sheriff's Office

Jak je odnaleziono?

Specjalna jednostka śledcza, powołana do zbadania niewyjaśnionych spraw sprzed lat, ponownie przyjrzała się sprawie zabójstwa ciągle niezidentyfikowanej kobiety. Jak informuje biuro szeryfa, trzy lata temu odciski palców z miejsca zdarzenia trafiły do ogólnokrajowego systemu osób zaginionych. Jak się okazało, odpowiadały one odciskom sprawczyni kradzieży dokonanej w tym samym roku, w którym zginęła zamordowana.

Zaczęto wiązać ze sobą wątki. Odkrycie odcisków palców doprowadziło śledczych do kuzynki kobiety. Jak się okazało, zaginiona w 1989 roku miała dwie córki - które również zostały uznane za zaginione.

Rozwiązanie zagadki po 36 latach

Po ustaleniu tożsamości ofiary morderstwa sprzed lat służby rozpoczęły poszukiwania zaginionych wówczas dzieci - dziś dorosłych kobiet. W prasie i mediach społecznościowych pojawiły się komunikaty. 27 sierpnia 2025 roku do władz zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że to ona i jej siostra zostały porzucone w parku nad oceanem ponad 30 lat temu. Druga z kobiet przedstawiła również wycinki z gazet, które zawierały ich zdjęcia sprzed lat i artykuły opisujące odnalezienie dziewczynek bez zidentyfikowanej tożsamości.

To, że właśnie one są zaginionymi wówczas dziewczynkami i córkami zamordowanej kobiety, potwierdziły ostatecznie badania DNA - do których wykorzystano próbkę członka rodziny ofiary zabójstwa. Chociaż część zagadki została rozwiązana, wciąż nieznany jest sprawca i motyw morderstwa kobiety. Jest tylko jeden ślad - tak ją, jak i córki, widziano z dwoma mężczyznami, spacerujących razem po parku, w którym później odnaleziono dzieci. Śledczy wciąż próbują ustalić kim byli mężczyźni i jaki mieli związek ze sprawą morderstwa.

OGLĄDAJ: Zaginięcie Emanueli Orlandi. Największa tajemnica Watykanu Zobacz cały materiał