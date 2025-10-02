Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zaginęły po zabójstwie matki. Tajemnica sióstr rozwiązana po 36 latach

|
Siostry z Kalifornii odnalezione po 36 latach
Bydgoszcz. Sprawa zaginięcia i zbrodni sprzed lat została rozwiązana
Źródło: KWP w Bydgoszczy
Młodsza miała 2, a starsza 14 miesięcy, gdy odnaleziono je w toalecie parku nad oceanem w Kalifornii. Po 36 latach udało się potwierdzić, że są córkami kobiety, której ciało odnaleziono w tym samym czasie na pustyni. Dzięki śledczym i badaniom DNA będą mogły spotkać się ze swoją biologiczną rodziną.

12 grudnia 1989 roku na pustyni w Arizonie odnaleziono ciało kobiety. Była ona wielokrotnie dźgnięta nożem. Dwa dni później w parku Oxnard nad oceanem w Kalifornii odnaleziono dwie dziewczynki. Porzucono je na podłodze w toalecie. Młodsza dziewczynka miała 2 miesiące, starsza 14. Służby nie powiązały wówczas tych spraw ze sobą. Stało się to możliwe dopiero po 36 latach, dzięki badaniom DNA.

Siostry trafiły w 1989 roku do adopcji. Pod nowymi nazwiskami spędziły dzieciństwo z kochającą rodziną w hrabstwie Ventura. Jak udało się po latach powiązać ich odnalezienie ze sprawa zamordowanej kobiety?

Siostry z Kalifornii odnalezione po 36 latach
Siostry z Kalifornii odnalezione po 36 latach
Źródło: Mohave County Sheriff's Office

Jak je odnaleziono?

Specjalna jednostka śledcza, powołana do zbadania niewyjaśnionych spraw sprzed lat, ponownie przyjrzała się sprawie zabójstwa ciągle niezidentyfikowanej kobiety. Jak informuje biuro szeryfa, trzy lata temu odciski palców z miejsca zdarzenia trafiły do ogólnokrajowego systemu osób zaginionych. Jak się okazało, odpowiadały one odciskom sprawczyni kradzieży dokonanej w tym samym roku, w którym zginęła zamordowana.

Zaczęto wiązać ze sobą wątki. Odkrycie odcisków palców doprowadziło śledczych do kuzynki kobiety. Jak się okazało, zaginiona w 1989 roku miała dwie córki - które również zostały uznane za zaginione.

Po Michale został tylko rower. Ćwierć wieku temu zniknął bez śladu
Dowiedz się więcej:

Po Michale został tylko rower. Ćwierć wieku temu zniknął bez śladu

Rzeszów

Rozwiązanie zagadki po 36 latach

Po ustaleniu tożsamości ofiary morderstwa sprzed lat służby rozpoczęły poszukiwania zaginionych wówczas dzieci - dziś dorosłych kobiet. W prasie i mediach społecznościowych pojawiły się komunikaty. 27 sierpnia 2025 roku do władz zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że to ona i jej siostra zostały porzucone w parku nad oceanem ponad 30 lat temu. Druga z kobiet przedstawiła również wycinki z gazet, które zawierały ich zdjęcia sprzed lat i artykuły opisujące odnalezienie dziewczynek bez zidentyfikowanej tożsamości.

To, że właśnie one są zaginionymi wówczas dziewczynkami i córkami zamordowanej kobiety, potwierdziły ostatecznie badania DNA - do których wykorzystano próbkę członka rodziny ofiary zabójstwa. Chociaż część zagadki została rozwiązana, wciąż nieznany jest sprawca i motyw morderstwa kobiety. Jest tylko jeden ślad - tak ją, jak i córki, widziano z dwoma mężczyznami, spacerujących razem po parku, w którym później odnaleziono dzieci. Śledczy wciąż próbują ustalić kim byli mężczyźni i jaki mieli związek ze sprawą morderstwa.

OGLĄDAJ: Zaginięcie Emanueli Orlandi. Największa tajemnica Watykanu
pc

Zaginięcie Emanueli Orlandi. Największa tajemnica Watykanu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Żebrowska//am

Źródło: NBC News, Fox11, abc15

Źródło zdjęcia głównego: Mohave County Sheriff's Office

Udostępnij:
TAGI:
USAPolicjaposzukiwaniKalifornia
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Czytaj także:
Kenia. Collins Jumaisi przyznał się do zabicia kilkudziesięciu kobiet i porzucenia ich ciał na wysypisku śmieci
Miał zamordować 40 kobiet, jest nieuchwytny. Policja wyznacza nagrodę
Świat
Sędzia Maciej Nawacki na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu - Bezpieczna Polska (22.07.2024 r.)
"Totalny upadek" sędziego Nawackiego
Polska
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe. "Udawał, że nie ma go w domu"
WARSZAWA
Cha 1107-7626 - wizualizacja
Ta planeta to prawdziwy żarłok. "Zjada" miliardy ton materii w sekundę
METEO
Co wydarzyło się w hotelu?
Przyjechał do partnerki oddać jej rzeczy. Spotkali się w hotelu, nie żyją
Poznań
Wypadek na A1 pod Toruniem
Wypadek na A1. Ciężarówka wjechała w pojazd służby drogowej
Kujawsko-Pomorskie
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zmarł po policyjnej interwencji. "Stosowano jedynie siłę fizyczną i kajdanki"
Kujawsko-Pomorskie
Dariusza - zdaniem prokuratury - obciąża wynik badania wariografem
Media o planie testowania urzędników wykrywaczem kłamstw. "Zapewnienie lojalności"
Świat
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Atak przed synagogą. Są zabici, na miejscu saperzy
Świat
Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
Co robiła policja po tragedii na A1? Sąd zdecydował w sprawie zażalenia
Łódź
Bad Bunny
Supergwiazdor boi się grać w USA. Na jedyny koncert zostaną wysłani agenci
Martyna Nowosielska-Krassowska
Donald Trump i Nagroda Nobla. Internauci mylą satyrę z faktami
FAŁSZDonald Trump i Nagroda Nobla. Internauci mylą satyrę z faktami
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Do siedmiu razy sztuka? Polacy przed szansą na historyczne zwycięstwo
EUROSPORT
Donald Tusk i Victor Orban
"Viktor!". Tusk zawołał Orbana, ten podszedł. I zaczął mówić
Świat
36-latek miał 3,24 promila alkoholu w organizmie
Był pijany i zabłądził. O drogę do domu zapytał policjantów
Rzeszów
Giorgia Meloni
Meloni: to przyniesie wiele kłopotów
Świat
seniorzy shutterstock_2554710537
O co chodzi z dziadurzeniem? "Jestem babcią tylko dla mojego wnuka!"
Marta Irzyk
droga ekspresowa S61
"Informacja, na którą wiele osób czekało"
BIZNES
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
METEO
Młody leniwiec z Dortmundu zamieszkał w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
Silvia zamieszkała w zoo. Spotkała się już z Diego
Katowice
imageTitle
Dziwaczny problem piłkarza. Spóźnił się na drugą połowę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Chorzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką zginęli na torach. Nowe informacje
Rzeszów
Mgła, wrzesień, zamglenie
Groźna pogoda. IMGW ostrzega te części kraju
METEO
Pożar garażu i ulatniający się gaz. Sprawca odpowie przed sądem
Pożar garażu i ulatniający się gaz. Mogło dojść do wybuchu
Trójmiasto
imageTitle
Losowanie bez Irańczyków. Jest protest
EUROSPORT
shutterstock_2630966071
Ten rodzaj zatrudnienia traci na popularności. "Rynek pracy ewoluuje"
BIZNES
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
METEO
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Sewerynówce (woj. lubelskie)
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu
Lublin
Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie
Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica