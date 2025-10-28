Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Jego dni są policzone. Coś się wydarzy"

Nicolas Maduro podczas prorządowego wiecu w Caracas w Wenezueli, 17 sierpnia 2024 r.
Nicolas Maduro deklaruje "gotowość do obrony Wenezueli"
Źródło: Reuters
Dni wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro są "policzone", bo "coś się wydarzy, wewnętrznego lub zewnętrznego" - powiedział w wywiadzie dla CBS republikański senator Rick Scott. Polityk poradził dyktatorowi ucieczkę do Rosji lub Chin.

Republikański senator z Florydy Rick Scott wypowiedział się na temat obalenia socjalistycznego przywódcy Wenezueli w wyemitowanym w niedzielę wieczorem programie "60 Minutes" w telewizji CBS poświęconym rosnącej presji USA na reżim w Caracas. - Gdybym był na miejscu Maduro, udałbym się teraz do Rosji albo Chin. Jego dni są policzone. Coś się wydarzy. Czy to coś wewnętrznego, czy zewnętrznego, myślę, że coś się wydarzy - powiedział senator z Florydy należący do bliskich sojuszników prezydenta USA Donalda Trumpa.

Nicolas Maduro podczas prorządowego wiecu w Caracas w Wenezueli, 17 sierpnia 2024 r.
Nicolas Maduro podczas prorządowego wiecu w Caracas w Wenezueli, 17 sierpnia 2024 r.
Źródło: PAP/ EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Polityk ocenił jednak, że mimo gromadzenia wojsk USA w regionie, byłby zaskoczony, gdyby doszło do amerykańskiej inwazji na Wenezuelę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA chcą wysłać myśliwce, Maduro grzmi. "Krwawe zagrożenie"

- Zadbamy o to, żeby panowała tam wolność i demokracja - zapewnił jednak i zapowiedział też, że upadek reżimu Maduro będzie się wiązać z upadkiem reżimu na Kubie, który polega na dostawach subsydiowanej ropy z Wenezueli.

Co ciekawe, polityk błędnie wskazał w rozmowie, że Wenezuela znajduje się na półkuli południowej.

USA zapowiadają uderzenia w kartele na lądzie

Część programu CBS była poświęcona sytuacji w Wenezueli w obliczu kolejnych ruchów administracji Trumpa przeciwko temu krajowi. W piątek Pentagon poinformował o skierowaniu do regionu stacjonującego dotąd na Adriatyku lotniskowca USS Gerald Ford wraz z towarzyszącymi mu okrętami wojennymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nicolas Maduro
Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"
Donald Trump
Trump o "potworach" z Wenezueli. "Zabierzcie ich"
Niszczyciel rakietowy USS Gravely
Więcej sił na Karaibach. Amerykański niszczyciel 11 kilometrów od Wenezueli

Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział uderzenia przeciwko kartelom narkotykowym na lądzie obok dotychczasowych uderzeń przeciwko łodziom podejrzanym o przewożenie narkotyków. Trump poinformował też wcześniej o podjęciu tajnej operacji CIA wewnątrz kraju.

Choć Wenezuela nie jest jednym z głównych producentów narkotyków, to stanowi istotną część szlaku przemytu. Maduro jeszcze w 2020 r. został formalnie oskarżony w sądzie w Nowym Jorku o współprzewodzenie operacji przemytu narkotyków do USA wspólnie z lewicową kolumbijską organizacją FARC.

W tym roku nagroda za informacje prowadzące do schwytania przywódcy została podwojona z 25 do 50 mln dolarów. Mimo to administracja Trumpa dotąd mówiła, że nie dąży do zmiany reżimu w Wenezueli, nawet jeśli - podobnie jak administracja Bidena - nie uważa Maduro za prawowitego przywódcę ze względu na fałszowane wybory.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/ EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Udostępnij:
TAGI:
Nicolas MaduroWenezuelaUSANarkotyki
Czytaj także:
imageTitle
Małysz przed sezonem olimpijskim: oczekiwania są duże
EUROSPORT
Miłosz Motyka
Motyka o nagraniu z jego żoną. "To zorganizowana akcja hejtu"
Polska
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
BIZNES
imageTitle
Wielki wyczyn Jokicia. Dołączył do legend NBA
EUROSPORT
imageTitle
Spędził dwa miesiące w rosyjskim areszcie. "To nie było zbyt mądre"
EUROSPORT
Andrzej Zaucha i analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko
Ekspert: Rosja przeprowadziła w Polsce we wrześniu misję zwiadowczą
Polska
Pożar hali w zakładzie meblarskim w Sadowie (pow. lubliniecki)
Palił się zakład meblarski. 45 zastępów strażackich w akcji
Katowice
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
BIZNES
Ruszył proces o nękanie w sieci Brigitte Macron
Nękali pierwszą damę. Stoją przed sądem
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
WARSZAWA
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
BIZNES
imageTitle
Ukradł pingwina, siedział w więzieniu. Wraca "najbardziej szalony gość"
EUROSPORT
Poszukiwany Konrad Kowalski
Skrzywdził wiele Polek. "Dziewczyny go wytropiły", ale służbom uciekł przez okno
"POLSKA I ŚWIAT"
imageTitle
Cios dla kapitana Realu po El Clasico
EUROSPORT
Opady deszczu
Niebezpieczne warunki w części kraju. Są alarmy IMGW
METEO
Barbara Nowacka
Zadania domowe? Ministerstwo wyciągnęło zawleczkę, granat właśnie wybucha
Justyna Suchecka
Agatha Christie
Zagadka utworu Agathy Christie rozwiązana
Kultura i styl
Lotnisko
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Brytyjski dziennikarz i komentator Sami Hamdi
Brytyjski dziennikarz zatrzymany w USA, ma zostać wyrzucony z kraju
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
METEO
Sedzia Jakub Iwaniec
Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz
Polska
imageTitle
Pierwsze szlify. Świątek trenowała z wielką rywalką
EUROSPORT
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
BIZNES
imageTitle
Kontuzja kluczowego piłkarza. Mistrz Włoch ma problem
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Poseł Konfederacji "przyłapany" w sklepie. Tak się tłumaczy
Polska
imageTitle
Wisła zepsuła imprezę w Radomiu. Tylko punkt na 115. rocznicę
EUROSPORT
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
BIZNES
Huragan Melissa w podczerwieni
Najsilniejsza burza na planecie. "Czas na przygotowania się skończył"
METEO
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica