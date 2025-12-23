USA. Nieudany zamach na policjanta Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do dramatycznego incydentu doszło w czwartek w Canton, w północno-wschodniej części stanu Ohio, o czym poinformowała lokalna policja. Para - 21-letni Shane Newman i 23-letnia Katerina Jeffrey - została zatrzymana w sklepie pod zarzutem kradzieży towarów. Kobieta zapytała policjanta, czy "idą na więzienia", na co ten odrzekł, że nie, "chyba, że wydarzy się coś szalonego".

Wycelował w policjanta i nacisnął spust

Para została następnie zaprowadzona do pomieszczenia ochrony. Wcześniej przeszukano obie osoby, na nagraniu z policyjnej kamery słychać także, jak 21-latek zapewnił, że nie ma żadnych niebezpiecznych ani ostrych narzędzi. W trakcie przesłuchania mężczyzna nagle wyciągnął jednak broń i próbował otworzyć ogień funkcjonariuszy.

21-latek kieruje broń w stronę funkcjonariusza Źródło: CNN

Dowiedz się więcej: Policjant postrzelony w głowę na stacji benzynowej

Wycelował w policjanta i nacisnął spust, jednak zamiast padającego wystrzału słychać jedynie ciche "kliknięcie". Napastnik próbował przeładować, jednak wtedy rzucił się na niego pracownik ochrony sklepu i wytrącił mu broń. Przebieg zdarzenia został zarejestrowany przez kamerę nasobną funkcjonariusza.

Pracownik ochrony obezwładnia mężczyznę Źródło: CNN

Policjant, który był celem 21-latka przyznał, że jego pierwszą reakcją była chęć strzelenia do napastnika. - Wyciągnął pistolet, wycelował w moją głowę i nacisnął spust. (Pistolet) Nie wystrzelił – mówił tuż po zdarzeniu. Powstrzymał się jednak przed oddaniem strzału z własnej broni w obawie, że niechcący trafi pracownika ochrony, który rzucił się, by obezwładnić napastnika.

21-latkowi postawiono kilka zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa, napaści na funkcjonariusza, rozboju, posiadania narkotyków i broni. Służby nie przekazały, dlaczego broń nie wystrzeliła za pierwszym razem - czy była nieodbezpieczona, czy nienaładowana. Kobieta została oskarżona o współudział w napadzie i posiadanie broni - w jej kieszeni znaleziono później dwa naboje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD