Sztuczna choinka stanęła w płomieniach, nie żyje 22-latka. "Chcieli mieć włączone lampki do ostatniej chwili"

22-letnia Destiny Abdrazack w Boże Narodzenie zginęła w pożarze stojącej w salonie sztucznej choinki - we wtorek informują lokalne media z Kalifornii. Pożar, do którego doszło w okolicach miasta Sacramento, został wywołany przez zwarcie lampek choinkowych, które domownicy pozostawili na noc włączone.

22-letnia Destiny Abdrazack spędzała święta Bożego Narodzenia z rodziną swojego narzeczonego w domu w North Highlands koło Sacramento w Kalifornii. Jak podał portal KCRA3, miejscowy oddział stacji NBC, w nocy z 24 na 25 grudnia, gdy wszystkie 6 znajdujących się w domu osób poszło spać, doszło do zwarcia świątecznych lampek na sztucznej choince stojącej w salonie. Zwarcie wywołało błyskawicznie rozprzestrzeniający się pożar.

Pożar w Boże Narodzenie

Domowników zaalarmował krzyk Destiny Abdrazack, którą jako pierwszą obudził pożar. - To ona zaczęła krzyczeć, że jest pożar, to jest najgorsze - przyznał w rozmowie z KCRA3 niedoszły teść 22-latki, Ernest Isom. -Uratowała nam życie - powiedział. Jak dodał, rodzina nie wyłączyła lampek choinkowych na noc. - Niestety, chcieli mieć włączone lampki do ostatniej chwili i tak się złożyło, że wszyscy zasnęliśmy i mieliśmy chwilę, sekundy, żeby się wydostać (z płonącego domu) - zaznaczył Isom.