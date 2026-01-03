"Cały kwartał" w ogniu. "Zniszczenia są ogromne"

Potężny pożar placu budowy w Denver Źródło: Reuters

Pożar wybuchł w piątek wieczorem czasu lokalnego na ulicy Leetsdale, niedaleko granicy z miastem Glendale.

Miejscowa straż pożarna poinformowała w mediach społecznościowych, że jej załogi "działają w warunkach intensywnego pożaru i koncentrują się na jego opanowaniu oraz ochronie sąsiednich obiektów". Dowódca jednego z oddziałów straży pożarnej powiedział, że na miejsce skierowano co najmniej 100 strażaków.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się ognia na pobliskie budynki zarządzono ewakuację najbliższej okolicy.

"Zniszczenia są ogromne"

"Około godziny 19:45 (3:45 w Polsce - red.) można było zobaczyć licznych strażaków polewających płomienie ogromnymi ilościami wody z drabin pożarniczych" - relacjonuje stacja CBS News, pisząc o "wielogodzinnej, intensywnej akcji gaśniczej". Miejscowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Denver Water zwiększyło ciśnienie wody w okolicy, aby strażacy mogli użyć jak największej jej ilości do gaszenia pożaru.

- W budynku nie było jeszcze płyt kartonowo-gipsowych ani izolacji, które ograniczałyby rozprzestrzenianie się ognia do jednego pomieszczenia. Nie ma też systemów ochrony przeciwpożarowej, takich jak tryskacze. Ogień rozprzestrzeniał się swobodnie z jednego końca budynku na drugi. To cały kwartał miejski, który płonie bez żadnych przeszkód, bo nie ma przegród ogniowych - powiedział Robert Murphy, kierujący operacją gaśniczą. - Zniszczenia są ogromne - dodał.

Na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana. - Śledczy są już na miejscu. Przeprowadzą dokładne dochodzenie - powiedział Murphy.

Do godziny 21:30 (5:30 w Polsce) płomienie uniemożliwiały ekipom ratunkowym przeszukanie wnętrza budynku. - O ile nam wiadomo, nie ma żadnych poszkodowanych - powiedział Murphy. Nie ma także doniesień o obrażeniach wśród strażaków.

W akcji gaśniczej strażaków z Denver wspierają także inne jednostki straży pożarnej, w tym z miasta Aurora. O godzinie 21:30 (5:30 w Polsce) ewakuacja mieszkańców nadal obowiązywała.

Przerwy w dostawie prądu

W związku z pożarem i akcją gaśniczą około tysiąca klientów firmy energetycznej Xcel Energy w okolicy doświadczyło przerw w dostawie prądu - donosi CBS News. Pracownicy restauracji Sam’s No. 3 Glendale poinformowali, że lokal stracił zasilanie około godziny 20:15 i musiał zostać wcześniej zamknięty.